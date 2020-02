"Como plantel tenemos el clásico como deuda", reconoció Braian Romero

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El delantero de Independiente Braian Romero, uno de los puntos altos del nuevo ciclo encabezado por Lucas Pusineri, reconoció hoy que el plantel siente como "una deuda" el clásico ante Racing.



"Es un partido aparte. Es hermoso jugar un clásico y también una linda oportunidad para darle una alegría a la gente y a nosotros como plantel porque tenemos esa deuda", expresó Romero en la conferencia de prensa que brindó luego del entrenamiento en el predio de Villa Domínico.



Luego de su experiencia en Brasil a préstamo en Athletico Paranaense, el delantero se convirtió en uno de los puntos altos del nuevo ciclo de Pusineri.



"Me siento muy bien. El técnico me brinda mucha confianza y también a mis compañeros. Estamos levantando el nivel en lo individual y en lo colectivo. Se va a ir viendo más la mano con el correr de los partidos. Llegamos bien", remarcó el ex Argentinos Juniors.



Romero, quien llegó al club en enero de 2018 en una cifra cercana a los dos millones de dólares, se perdió el primer partido del año con River Plate porque se atrasó la habilitación. Pero luego jugó completos los partidos ante Boca y Central, éste último con gol incluido.



"Imagino un partido muy trabado porque nos jugamos mucho los dos. Son partidos que uno imagina una cosa y sale otra. Algo como con River y Boca, pero apuntando a tener la efectividad del partido con Central", señaló el también ex Colón y Acassuso.



Por otro lado, Ricardo Bochini, máximo ídolo del club, se refirió a la situación de Pablo Pérez, quien finalmente integra la lista de la Copa Sudamericana y todo indica que continuará en el club.



"Es muy difícil la situación de Pablo Pérez, porque el club lo contrató y es uno de los mejores pagos. Debería seguir jugando, tiene muchas condiciones pero lo que hizo contra Boca es algo que no puede pasar", dijo Bochini en diálogo con Radio Mitre.



El volante rosarino está suspendido provisoriamente, luego de su expulsión ante Boca Juniors, por un violento pisotón a Jorman Campuzano.



Por la 19na. fecha de la Superliga, Independiente visitará a Racing el domingo a las 19.40 en una nueva edición del clásico de Avellaneda.