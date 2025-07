Escándalo en fiesta de Lamine Yamal: modelo denuncia pagos y cláusulas secretas

Una nueva polémica ha sacudido el mundo del fútbol tras las revelaciones de la modelo Claudia Calvo, quien denunció haber recibido una propuesta para reclutar mujeres con fines específicos para la fiesta de cumpleaños número 18 del futbolista Lamine Yamal. Según declaró en el programa TardeAR de Telecinco, la oferta incluía una remuneración de entre 10.000 y 20.000 euros por cada mujer seleccionada, y exigía criterios físicos precisos como el tamaño del busto o el color del cabello. “Fue una proposición indecente”, aseguró Calvo.

La modelo, dos veces ganadora del certamen Miss Teenager, relató que fue contactada 24 horas antes del evento por personas vinculadas al entorno del deportista. Su objetivo era reunir a doce chicas para asistir a la fiesta, que contaba con una logística de alto nivel. “Te dan una tarjeta para tus propios gastos. En el momento que te dan esa tarjeta no sabes a lo que te expones o qué pretenden de ti”, afirmó Calvo, quien además recalcó que no se dedica profesionalmente a ese tipo de gestiones.

Las condiciones para ingresar a la fiesta de Lamine Yamal

El programa televisivo mostró un mensaje con instrucciones enviadas a las potenciales invitadas: la prohibición de teléfonos móviles y cámaras, ausencia total de drogas, y la promesa de cubrir todos los gastos, incluidos vuelos, hotel y comidas. La ubicación del evento, celebrado en una isla, sería compartida solo horas antes de su inicio. “La discreción es obligatoria”, rezaba el comunicado, que también advertía sobre la naturaleza confidencial del encuentro.

Además de la denuncia inicial, Claudia Calvo reveló que tras hacer pública esta información sufrió un intento de hackeo en sus redes sociales, y no dudó en responsabilizar a allegados al jugador. Paralelamente, la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas (ADEE) emitió un comunicado en el que condena la supuesta contratación de personas con enanismo como entretenimiento en la misma celebración. “Actuaremos por la vía legal y social”, advirtieron desde la entidad a través de la red social X.

Ante la repercusión del caso, Claudia Calvo decidió matizar sus declaraciones a través de un mensaje en Instagram. “Yo no he hablado nada más que de lo que se me ha informado a mí, y en ningún momento he nombrado a nadie con dichas acusaciones. Todo es presuntamente, ya que no está demostrado con imágenes o pruebas tangibles”, escribió, pidiendo disculpas si su testimonio fue malinterpretado. Mientras tanto, la controversia en torno al evento continúa creciendo, dejando en entredicho la imagen del joven futbolista.