¿Cómo sigue la joven que cayó del tanque de una bodega?

El 26 de septiembre del 2018 Anabella salió de la escuela y fue a realizar parkour a los tanques de la bodega que se encuentran detrás del supermercado Vea, en el Shopping Del Bono. En una de las maniobras la joven, que en ese entonces tenía 15 años, cayó desde los 8 metros de altura por lo que sufrió graves consecuencias en su salud. Este lunes habló con la prensa el padre por primera vez tras ocurrido el hecho, dijo que su hija se encuentra bien pero quedó con secuelas. También, que tomará medidas ya que no hay nada que impida el ingreso a los tanques y los estudiantes suelen hacerlo seguido.

Fernando Sillero, en diálogo con Estación Claridad, contó que la joven “había salido un poco antes de la escuela y con 4 compañeros se subieron por una escalera que está abierta y sin control y lleva a los tanques, Anabella se resbaló y cayó desde 8 metros de altura”.

Como consecuencia de esto tuvo una fractura en el fémur derecho donde tuvieron que colocarle un tornillo interno y “el tobillo izquierdo explotó”.

Los meses que siguieron fueron duros para toda la familia, la adolescente fue intervenida de urgencia en el hospital Rawson donde permaneció algunos días, luego, continuó con internación domiciliaria y todavía está con ella. Afortunadamente, ese año escolar no lo perdió ya que desde el Ministerio de Educación le otorgaron la educación domiciliaria: “Rindió trabajos prácticos y pudo pasar de año, ahora va a la escuela con muletas”, dijo Fernando.

En cuanto a los dueños del terreno en el que se encuentran los tanques, “nunca dieron la cara” expresó el papá de la joven. Es que “nunca se pusieron a disposición de mi familia en esos duros momentos”.

Aunque Fernando asegura que no dejará pasar esto y que tomará medidas al respecto: “Durante un montón de tiempo no salimos a la prensa porque priorizamos la salud de mi hija pero estas situaciones que han hecho que mi hija haya quedado con secuelas permanentes no las vamos a dejar pasar. Hicimos la presentación en la policía denunciando la situación porque era mucha la gente que hacía esto, el lugar todavía permanece abierto a cualquier persona y no tiene control, los propietarios nunca se hicieron presentes en la situación ni dieron la cara”, denunció el papá de Anabella.