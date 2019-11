"Cuerdas", una panorámica de la obra de Gabriel Senanes, gratis en el CCK

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

A modo de exposición "panorámica" de su caligrafía compositiva, ecléctica y singular, el músico, director de orquesta, periodista y médico Gabriel Senanes mostrará esta vez su faceta de creador e intérprete cuando mañana a las 20 horas presente "Cuerdas", en forma gratuita en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151), junto con la Camerata Argentina.



"De alguna manera se trata de una panorámica de mi producción para orquesta de cuerdas desde 1986 hasta hoy. Una parte de este material fue registrado el disco "Cuerdas. Antología sonora Volumen 1", que tiene una selección de mis obras. Varias están incluidas en el concierto, pero -al mismo tiempo- hay otras que no lo están y, además, muchas fueron pensadas para otros destinos como el cine, el teatro o la televisión", adelantó Senanes, que dirigirá mañana al ensamble de cuerdas que interpretará sus composiciones.



La amplitud de horizontes que el propio Senanes ha trazado para sí le otorga -todavía- más interés al concierto proyectado en el CCK, donde se ofrecerá un "recorte" que presente, en perspectiva, "las líneas paralelas" de un trabajo compositivo que requiere verse -también- con un lente largo para observar las regularidades de un trayecto tan diverso. En esta oportunidad se presentará con la Camerata Argentina, la formación creada por Pablo Agri, que promueve la difusión de compositores argentinos.



Senanes, que a la vez ostenta credenciales como arreglador y director musical de músicos como Charly García, Mercedes Sosa, Martha Argerich, Camerata Bariloche, Alejandro Lerner, Los Fabulosos Cadillacs, Fernando Suárez Paz, Paquito D'Rivera, Andrea Merenzon, Leopoldo Federico y Peteco Carabajal, entre más, trabaja también en un encargo para cuarteto de saxos encomendado para el Ciclo de Conciertos de Música Contemporánea, que comenzará el 19 de noviembre en el Teatro San Martín.



El encargo a Senanes se expresará en un concierto especial que se programará el 25 de enero en el hall de la Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín con la formación integrada por Alejandro Soraires (saxo soprano), Eugenia Baza (saxo alto), Martín Proscia (saxo tenor) y Mariana Brondino (saxo barítono).



- Télam: ¿Se presentarán mañana las composiciones en la forma original de aquella antología o su disposición para este esquema de concierto supone alguna transformación?



- Gabriel Senanes: Se trata de una panorámica de mi producción para orquesta de cuerdas. Una parte del material está en el disco "Cuerdas, Antología sonora. Vol. 1", que tiene una selección de mis obras, pero hay otras que no están en aquel disco (de hecho, habrá un estreno). Se presentarán tal cual fueron escritas y como se oyeron en sus marcos originales.



Cuando sigo que se trata de una panorámica es también porque, más allá de los diferentes momentos en que fueron compuestos, cronológicos y biográficos, creo tener una serie de líneas paralelas en relación a la sonoridad y al estilo. Vale decir, conviven en estas músicas distintos idiomas sonoros, pero eso no se plantea según la época, porque siempre fue así. Pero hay una constante en mi producción que es lo que podría decirse cierto eclecticismo sonoro. Hay músicas que contrastan bastante radicalmente. Algunas tienen un género muy reconocible, otras son más abstractas. Espero que el recorte marque algún grado de representatividad de esas líneas paralelas de producción.



- ¿Cómo llegó la propuesta de interpretar estas obras en el CCK?



- Tuve el honor de ser invitado para hacer este concierto monográfico. Eso me produce siempre un estremecimiento, mucho pudor. Es un grado de exposición que da cierta incomodidad. Se que es una cosa muy honrosa, por supuesto.



- ¿Cuál es la función que debe cumplir una sala como el CCK en relación a su interacción con otras salas oficiales, con los gestores culturales privados y en relación con los programas que ofrece?



- Yo tuve el arduo honor de trabajar en la gestión de la Ciudad (fue Director de Música de Buenos Aires, Director General y Artístico del Teatro Colón) y en ese sentido creo que hay que promover una ecología productiva, con la presencia del Estado a través de la Usina del Arte, el CCK, el Colón. En efecto, debe haber una coordinación en la programación, una puesta de las cartas sobre la mesa con anticipación para que en efecto el sector privado y el sector independiente no encuentren una competencia desmesurada con lo que el Estado provee en su misma área de espectáculos.



Hay que cuidar lo que sucede en la ciudad y armonizar las actividades de modo en que el Estado y el sector privado no independiente, puedan convivir y potenciarse. Porque hay expresiones artísticas que estarían en problemas para subsistir sin el aporte público. Lo englobo todo en una expresión que llamo una ecología de la cultura.



Pero se trata de un camino todavía por recorrer. Los pocos episodios de información mutua, de coordinación, han sido puntuales. No es sistemático ese trabajo.



Otro aspecto importante es no reducir al público a la condición de espectador pasivo. Al lugar de que es un simple objeto de entretenimiento. Eso es lo contrario al rol que se tiene que jugar. Se trata de todos sujetos activos en el lugar que en cada momento le toque. Eso no se resuelve con un concierto o una programación. Tiene que ser una actividad constante de esa ecología de la cultura.



El músico también prepara el regreso de "Senanes 3" junto a Pablo Marcovsky (piano, saxo, guitarra, percusión y voz) y Diego Arnal (bajo, guitarra, trompeta y voz) para el sábado 14 de diciembre y un ciclo, los primeros jueves de cada mes, que se titulará "Cena con Senanes", y en el que en una suerte de tertulia gastronómica y musical, el público gozará de una charla de Senanes con alguna figura del universo cultural, en una cita que se trabajará en el boca a boca y cuyas coordenadas necesitan de una invitación que se puede requerir al correo cenaconsenanes@gmail.com.