"Dicen que la Ciudad es rica para avanzar arbitrariamente sobre sus recursos", dice Yacobitti

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado nacional de la UCR por la ciudad de Buenos Aires Emiliano Yacobitti afirmó hoy que la Argentina "no necesita provincias privilegiadas y provincias relegadas, sino provincias que administren bien y que no se las castiguen sacándoles recursos", y apuntó a quienes "dicen que la ciudad de Buenos Aires es rica para avanzar arbitrariamente sobre los recursos porteños".



"Dicen que la CABA es rica. Lo hacen para avanzar arbitrariamente sobre los recursos porteños. Ese es el camino de la mentira y la trampa", afirmó el diputado de la UCR a través de su cuenta de Twitter, al hacer referencia al posible recorte de recursos coparticipables a la Ciudad.



Sostuvo que "hoy la Argentina no necesita de provincias privilegiadas y provincias relegadas, sino cada vez más provincias que administren bien y que no se las castiguen después sacándoles los recursos, como quieren hacer con la CABA".



Ayer, y tras largas negociaciones, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y con el respaldo del interbloque de Juntos por el Cambio el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda, a cambio de la creación de una mesa de trabajo para abordar el endeudamiento de las provincias, incluida la ciudad de Buenos Aires.



Según Yacobitti, "está pendiente una discusión global e integral para transformar el sistema impositivo argentino" y advirtió que "llegamos a este momento difícil porque no logramos tener los consensos necesarios para sentarnos a discutir una nueva ley de coparticipacion y una reforma tributaria en serio, para que dejen de pagar inequitativamente los que menos tienen".