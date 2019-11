"É um tempo muito importante na relação entre ambos os países", afirma embaixador da Coréia do Sul

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

O novo embaixador de Coréia do Sul na Argentina, Jang Myung-Soo, disse que "este é um tempo muito importante na relação entre ambos os países" no primeiro ato formal desde que chegou ao nosso país.







O embaixador coreano entregou suas cartas credenciais para o presidente Mauricio Macri na semana passada, na Casa Rosada. Já em funções, o diplomata participou ontem da inauguração da exposição "Minhwa, as cores da Coréia", no Centro Cultural Coreano, onde aproveitou para se presentar formalmente perante a comunidade local.







Jang Myung-Soo acrescentou que "este é um tempo muito importante na relação entre ambos os países" e explicou para esta agência que os dois governos trabalham em tratados de cooperação bilateral sobre mineração, uma carteira de motorista binacional e um acordo para evitar a carga fiscal dupla.







Além disso, aproveitou para agradecer para a Argentina "ter recebido tão bem aos coreanos" que chegaram ao país a partir dos anos '60, e hoje se integraram a esta sociedade.