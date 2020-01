"El repudio a Evo fue una decisión unilateral de Cornejo", afirmó el dirigente Federico Storani

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El dirigente radical, Federico Storani, se sumó hoy a la polémica desatada en la UCR, en torno a la condición de refugiado político del ex presidente boliviano Evo Morales Ayma y afirmó que "el repudio a Evo fue una decisión unilateral de (Alfredo) Cornejo", titular del partido a nivel nacional.



"El pedido para quitarle la categoría de refugiado político a Evo (Morales) no fue de la UCR sino de Cornejo, unilateralmente", aseguró Storani y afirmó: "Es una desmesura lo que hizo, utilizando a la UCR para pedir quitarle la categoría de refugiado a Evo".



En declaraciones formuladas a la emisora porteña Futurock.Fm y consultado sobre la situación política de Bolivia, Storani opinó: "Nosotros estamos en el sentido contrario a lo que sostiene Cornejo con lo de Evo, en Bolivia hubo un Golpe de Estado".



La condición de "refugiado" de Evo Morales en Argentina y su llamado a organizar "milicias armadas del pueblo" sumó desde ayer nuevas diferencias internas en la UCR, entre la cúpula partidaria a nivel nacional, que cuestionó al ex presidente de Bolivia, y los radicales disidentes, que salieron en defensa del mandatario refugiado en Argentina.



Las autoridades partidarias y parlamentarias de la UCR cuestionaron las afirmaciones de Morales -quien llamó a organizar "milicias" en Bolivia- y pidieron que el canciller Felipe Solá explique en el Congreso el alcance de la condición de refugiado del ex mandatario boliviano y la opinión del Ejecutivo sobre sus recientes declaraciones.