"En los candidatos a rector estoy viendo posiciones personales"

Le faltan seis meses para terminar su segundo mandato seguido al frente de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), no puede repetir y es un incógnita cuál será su futuro. En una entrevista exclusiva con DIARIO HUARPE, Oscar Nasisi aseguró que, por el momento, ninguno de los candidatos para las elecciones de junio lo convencen, aunque dejó abierta la puerta para integrar alguna de las listas .Por otra parte, criticó a Macri, aseguró que con Fernández recuperaron la esperanza, habló de los dos juicios orales que hay pendientes en su contra y ensayó una autocrítica por los problemas de enseñanza que traen las seguidillas de paros.

-¿Qué se propone como objetivos para el último tramo de su gestión?

-Lo que tenemos que hacer es cerrar los proyectos que están en vía de ejecución e iniciar algunos nuevos. Creo que la Escuela de Música es uno de los temas pendientes que queda tras estos 7 años y medio, pero por diferentes razones no pudimos culminar esta etapa.

-¿Hay alguna posibilidad real para poder hacerla?

-Creo que sí, estos son fondos que vienen de la Nación para obras y habrá que seguir trabajando para que nos den el OK y hacer una nueva licitación, y quedará para la próxima gestión culminarla. Lo mismo otras iniciativas que vayan surgiendo.

-¿Qué van a pedir incluir en el presupuesto nacional 2020?

-Obras, tenemos en carpeta 9 que presentamos en Buenos Aires. Está la Escuela de Música, la ampliación de la Facultad de Filosofía, el Instituto de Automática de la Facultad de Ingeniería, la ampliación de la Facultad de Arquitectura, el desarrollo del Polo Científico Tecnológico, en donde queremos que esté una oficina del radiotelescopio chino-argentino, los institutos de investigación más fuertes y por qué no la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia.

-¿Con Alberto Fernández tiene una chance que no existía con Macri?

-Definitivamente, es la esperanza que tenemos. Con Macri no la tuvimos porque suspendió todas las obras y eso nos limitó, sobre todo con la Escuela de Música.

-¿Ha podido tirar líneas con la gestión de Fernández?

-Lo he hecho personalmente, lo he hecho con el secretario de Políticas Universitarias. Me ha dicho que en estos momentos están abocados a otras circunstancias y que no es prioridad absoluta este tema, pero que en cuanto puedan lo van a destrabar, porque creen que es importante.

-Con el Gobierno de Macri salieron a la calle para que se asigne más presupuesto, ¿qué cambió que ahora no?

-Nosotros creemos que Argentina no está pasando un buen momento y que es necesario que todos aportemos un granito de arena para salir adelante. Desde ese punto nos posicionamos y podemos esperar un poco.

-Hace un año atrás también la Argentina estaba en una mala situación…

-Nunca nos escucharon. Pedimos por el presupuesto de las universidades, pedimos por políticas que nos llevaran adelante y todas las políticas las sentimos como que eran de ajuste y no de progreso. Con Macri perdimos la esperanza. Ahora estamos apostando a una esperanza y seguramente si en el tiempo esto no se traduce en lo que todos esperamos, indudablemente que va a pasar exactamente lo mismo. Hoy necesitamos que todos apoyemos un proceso distinto.

-Hablando de un esfuerzo de todos, ¿piensa en alguna medida para achicar o contener el gasto de la planta política en la UNSJ?

-No hemos conversado de congelamiento de salarios, pero no dudo que pueda ser un tema a tratarse. Creo que todo es posible, pero hasta marzo no hay Consejo Superior…

-¿Lo va a plantear?

-Yo esperaría para ver cómo se suceden las cosas. Vamos a estar 4 meses con un presupuesto que tiene un 50% de inflación que no está contemplada y esto sí hay que tenerlo en cuenta. En función de eso, vamos a trabajarlo. Es una posibilidad.

-¿Ya sabe qué va a hacer cuando no siga al frente de la UNSJ?

-No. La verdad es que estoy muy comprometido en cumplir el mandato que me otorgó la comunidad universitaria. Si en el medio aparece alguna situación que nos permita seguir avanzando con el proyecto que veníamos desarrollando, lo vamos a hacer.

-¿Va a seguir en política?

-Yo tengo ganas de seguir en política, sobre todo política universitaria.

-¿Quién es su candidato, ya lo tiene, quién le gustaría?

-No, no. Me gustaría una persona que lleve adelante el proyecto que veníamos desarrollando y no salga disparado con políticas opuestas. No tengo un candidato hoy.

-¿En quién encuentra ese perfil?

-Te voy a ser muy franco, en estos momentos no encuentro ninguno que tenga el perfil absoluto. Por eso es que estoy retrasando la decisión de a quién apoyamos.

-Su mirada no es buena entonces de los que se anotan hasta ahora…

-Lo que no estoy viendo son proyectos políticos. En los candidatos a rector estoy viendo posiciones personales. No veo un proyecto de universidad futura, eso es lo que me preocupa.

-Si no aparece nadie con un proyecto, ¿va a elegir por descarte o se va a mantener prescindente?

-Me voy a mantener prescindente. Por el momento no veo ese proyecto, sí veo muchos candidatos que tienen ganas de ser rector de la UNSJ y alguna que otra idea. Lo digo por todos.

-¿Hay chances de que trabaje políticamente con Coca, su vicerrectora, para darle continuidad al proyecto?

-Nosotros, como grupo, veníamos con una idea y la idea era seguir conversando para llegar a acuerdos que nos posibilitaran llegar a este momento con algunas opciones. Mónica cerró su fórmula y coarta la posibilidad de diferentes opciones. Esto es lo que hace que se abra una brecha.

-¿Hay que interpretar que no hay chances?

-Todavía estamos en conversaciones, siempre y cuando haya voluntad de ambas partes de querer aunar criterios e ir hacia adelante con una sola idea. Yo me he abierto de la campaña que está llevando adelante porque ella así lo ha definido, ella tomó la decisión de cerrar fórmula con el decano de Ingeniería y fue una decisión personal.

-Usted dijo que si surge algo analizaría seguir en la política universitaria, ¿qué le gustaría?

-Te dije que me gustaría seguir en política universitaria, seguir teniendo algún poder de decisión…

-¿Un doble comando?

-No, no. Soy incapaz. Yo rector no puedo ser más, pero esto no me invalida a ser candidato en otro lugar, o vicerrector, o decano, o vicedecano, o consejero superior, o consejero directivo…

-¿Hay alguien que se lo haya ofrecido?

-No, todavía nadie. No lo he buscado tampoco.

-¿Cómo se define, está esperando que le suene el teléfono o usted va a golpear la puerta?

-Me parece que es más un proceso reflexivo interno que tengo que hacer para ver si estoy dispuesto a someterme a una elección más, a luchar desde ese lado o una posición más tranquila.

-¿Por qué no política partidaria?

-Yo no he actuado en política partidaria, no lo he hecho demasiado. No la conozco tanto, no la he militado tanto, no la he trabajado tanto.

-¿Se afilió a algún partido?

-No. Yo siempre me sentí mucho más cercano al peronismo por las cosas que me sucedieron desde que me tocó ser decano hasta hoy.

-¿Y dentro del peronismo, con quién?

-Yo siempre estuve muy vinculado con el peronismo de José Luis Gioja en su momento y de Sergio Uñac hoy.

-¿Son lo mismo?

-Son distintos, pero con los dos he trabajado muy bien y con el actual gobernador sigo trabajando perfectamente bien. Tienen diferencias en sus modalidades y sus formas, pero con los dos trabajé muy bien. A nivel nacional yo soy un peronismo más moderado, nunca me sentí dentro del kierchnerismo a pesar de que he apoyado fervientemente muchas de sus políticas y he criticado otras. Me parece que soy más cercano al peronismo tradicional.

-Usted tiene dos procesos judiciales pendientes, ¿está apurado en que se hagan los juicios para que se terminen definitivamente?

-Yo fui muy respetuoso de la Justicia, he dejado que avance con sus tiempos. Tengo la convicción de que uno fue un accidente y en el otro no tengo nada que ver. No estoy ansioso porque terminen, dejo que la Justicia trabaje como corresponde y que los procesos se hagan como tienen que hacerse.

-En los últimos años se ha crónico que existan muchos paros y que los alumnos la pasen mal por falta de tiempo, contenidos dictados forzadamente y no aprender bien, ¿es una materia pendiente de las universidades compensar debidamente lo que se pierde?

-Sí, yo creo que tiene que ver con nuestra cultura como sistema educativo. Me parece que esto es algo que vamos a tener que reformular en algún momento porque sí, me parece que nos está empujando a algo que no es bueno. Los chicos se ven apurados, hay conceptos que no logran, se pierde calidad educativa. Sí, es un debe del sistema educativo no solamente de las universidades.

-¿Lo asume como una autocrítica?, porque en algún momento usted como rector estuvo al frente de los paros

-Sí, sí, porque me parece que es parte de lo que tenemos que hacer. Siempre digo que nosotros no nos hemos adaptado tan fuertemente a los nuevos tiempos que corren.

Frases

“Nosotros, con el Gobierno de Macri, estuvimos sometidos sistemáticamente a ajustes presupuestarios”

“Tal vez no soy yo el que deba decirlo. Pero creo que en nuestra gestión fueron más los aciertos que los desaciertos”