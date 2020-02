"En Santa Fe hay más muertos que días transcurridos en el 2020 por la inseguridad", dijo Angelini

El vicepresidente del PRO y diputado nacional por Santa Fe, Federico Angelini, se manifestó "muy preocupado" porque en su provincia "hay más muertos que días transcurridos en el 2020 a causa de la inseguridad" y advirtió que una de las "principales causas fue la pasividad y negación que siempre tuvo el socialismo con este problema".



"Tenemos bien en claro que el problema de la inseguridad en Santa Fe es un problema que viene desde hace tiempo, y que lamentablemente uno de los principales causantes fue la pasividad y la negación que siempre tuvo el socialismo con este problema", lamentó el legislador santafesino en una entrevista con Télam.



En ese sentido, sostuvo ver "mucha improvisación por parte del actual gobernador Omar Perotti" y expresó que "luego de tener seis meses de transición puso un ministro de Seguridad que no sabe de la realidad de Santa Fe".



"Puso un ministro que tiene una mala visión sobre las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad, y tiene un componente ideológico muy fuerte. Y estoy seguro que la inseguridad no se combate con una cuestión de ideología, sino que se combate con el uso de la fuerza del Estado por sobre los que están fuera de la ley", advirtió.



Angelini se declaró "seguro de que Perotti no se debe estar sintiendo cómodo con el ministro de Seguridad que puso, y si lo está, preocupa más todavía, porque claramente está yendo por un camino muy equivocado al que debería tomar".



"En Santa Fe hay más muertos que días transcurridos en el 2020 a causa de la inseguridad, y el ministro (Marcelo) Saín tiene tiempo para cambiar su foto de perfil en las redes sociales para poner al Capitán América", ironizó.