"Es una cuestión técnica", dijo Martín Lanatta tras ser condenado a 13 años en un juicio abreviado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Martín Lanatta, uno de los condenados junto a su hermano Christian y a Víctor Schillaci por herir a balazos a dos policías bonaerenses tras la fuga de diciembre de 2015, aseguró hoy que no tuvo nada que ver con el hecho, le deseó "una sana recuperación" a las víctimas, y dijo que admitió su responsabilidad por "una cuestión técnica".



"Hoy se ha acordado con la fiscalía y con el tribunal de firmar un juicio abreviado, y lo dice la ley, no se habla de culpabilidad, sino que es una cuestión técnica para seguir con la progresividad de las penas que ya tenemos, por eso solicitamos la unificación de las penas", dijo a la prensa al finalizar la audiencia.



Lanatta mantuvo la versión de que él y sus cómplices no estuvieron "nunca" en la localidad bonaerense de Ranchos, y que "jamás" se trasladaron en la camioneta Kangoo gris que figura en el expediente como el vehículo desde donde balearon a los policías Lucrecia Yudati (35) y Fernando Pengsawath (25).



"Hemos pagado todas las penas como corresponde, hemos afrontado todos los juicios diciendo la verdad, exponiendo las cosas como debíamos, aportando testigos", siguió.



Además, dijo que no conoce a Yudati y le deseó "una sana recuperación": "Lamento muchísimo que haya tenido una tragedia en la cual no somos partícipes", agregó.



"Nosotros estamos dejando la sentencia firme para poder pedir la revisión de causa, la pelea no termina, sino que sigue, y estamos siempre con la pelea de demostrar la inocencia", comentó el condenado.