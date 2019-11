"Esperamos que sólo sea una mala racha de resultados", dijo DT Zubeldía

El técnico de Lanús, Luis Zubeldía, manifestó esta noche su intención de que la seguidilla de derrotas que aqueja a su equipo se trate solamente de “una mala racha de resultados”, tras la caída 0-2 ante Defensa y Justicia, por la 14ta. Fecha de la Superliga.



“Esperamos que sólo sea una mala racha de resultados. No creo que sea para desesperarse lo que nos está pasando, porque veo que no estamos jugando mal”, indicó el DT



El elenco 'granate', pese a que mantiene el liderazgo del torneo, junto a Boca Juniors y Argentinos Juniors, ambos con 25 unidades, reúne dos caídas seguidas, porque anteriormente perdió el clásico con Banfield (0-1).



En el medio, Lanús también fue derrotado por Central Córdoba de Santiago del Estero (0-1), por una de las semifinales de Copa Argentina.



“Estos partidos nos están costando un poco más porque los adversarios se han cerrado bien y nos privaron de llegar con peligro. Nos van viendo como trabajamos y sacan sus conclusiones. La intención es contrarrestar lo que los adversarios puedan saber de nosotros”, expresó Zubeldía.



Con miras al próximo partido ante Arsenal, por la decimoquinta fecha y en el estadio del Viaducto de Sarandí, el entrenador no podrá contar con el volante Facundo Quignón, quien hoy llegó a su quinta amonestación y deberá purgar una fecha de sanción.