"Había que ganar como sea", advirtió "Maxi" Rodríguez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El delantero y capitán de Newell's Old Boys, Maximiliano Rodríguez, declaró esta tarde, después de la victoria de su equipo contra Defensa y Justicia, en el campo de juego del estadio del Parque de la Independencia de Rosario, que "había que ganar como sea y se ganó porque veníamos de dos derrotas seguidas y necesitábamos recuperarnos".



Consultado sobre la campaña del equipo, la "Fiera" Rodríguez recordó en diálogo con la señal de cable Fox Sports que "ahora no tenemos que relajarnos, a pesar de que estamos cerca de la punta con un partido menos, porque ya nos pasó contra Gimnasia, que si ganábamos quedábamos punteros, y no pudimos hacerlo, Así que esto es partido a partido".



Por su parte, el volante ofensivo "rojinegro" Mauro Formica, autor del segundo gol de Newell`s, expresó a Fox Sports desde la cancha del Parque Independencia que "tuvimos la suerte del penal en el comienzo del partido y creo que eso nos ayudó a ganarlo".



Interrogado por su gol de cabeza, el "Gato" Formica confió que "fue una buena jugada en la que me quedó servida en el área y lo único que tuve que hacer fue poner la cabeza, pero lo más importante es que ganamos y cortamos una racha de dos derrotas consecutivas".