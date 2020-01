"La protagonista", filme sobre la crisis de mediana edad en el arte y las relaciones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las dudas y las crisis de una actriz de mediana edad ante su profesión y las relaciones que la rodean son puestas en escena en "La protagonista", último filme de Clara Picasso, que se estrena este jueves.



"La idea surge después de pensar el personaje de una actriz en crisis con su profesión, una crisis que el personaje no termina de reconocer. El punto era acompañar al personaje de Paula en este proceso, en ver y sentir junto a ella lo que le está pasando, desde su negación con lo que le pasa hasta reconocerlo y enfrentar que algo tiene que cambiar", dijo la directora a Télam.



Protagonizada por Rosario Varela, el filme acompaña la suerte de Paula, una joven actriz que trabaja de profesora de español para extranjeros y que se ve en los noticieros debido a un asalto fallido en el bar donde daba clases.



Los flashes y el reconocimiento del público debido a su "heroico" desempeño en el asalto van en aumento, de la misma forma en que su ganas de subirse a los escenarios decrece.



En medio de ello, una trunca relación amorosa con un profesor de teatro se entremezcla con los problemas que padece para fortalecer sus relaciones de amistad, a la par de que la mentira comienza a ser su manera de preservarse y de, además, mantener un vidrioso trabajo para una consultora de marketing.



Télam: La protagonista está viviendo una crisis con su vocación actoral. ¿Es producto del paso del tiempo o por su relación amorosa?



Clara Picasso: Es producto de enfrentarse con una vida que le incomoda. Eso incluye el paso del tiempo y lo que eso supone y su relación amorosa que al haber estado vinculada con su profesión la deja afuera de un círculo social y profesional al que pertenecía. Es un vacío que hace eco en todos lados. Es una crisis que para mí está exigiéndole a Paula actualizarse.



T: Paula esconde varias cosas, desde quién era su pareja hasta el motivo de la separación, pasando por el trabajo que tiene como parte de un focus group. ¿La mentira la preserva o hace que se aleje de la gente?



CP: La mentira la preserva porque la aleja de la gente. En la medida en que se esconde de lo que le está sucediendo entonces se aleja de las personas porque evita un diálogo para hablar de lo que le pasa. No tiene forma de ser interpelada.



T: Cuando su amiga le cuenta que le salió un papel en una serie en Italia Paula siente que el tren se le está pasando. ¿Considera que en la vida artística hay que intentar hasta el final o hasta un cierto punto en el que uno ya debe darse por vencido?



CP: Creo que en toda profesión artística (como quizás en toda profesión) se pasa por diferentes etapas que se actualizan con el tiempo y las circunstancias. Es decir: Creo que no hay una sola forma de ser artista y tiendo a pensar en que hay que "encontrarle la vuelta". Existen ciertas ideas de lo que es ser artista que no funcionan para todas las personas y que en una profesión tan variada es interesante usar la creatividad justamente para esto, para buscar la forma propia de ir tras el deseo artístico y manifestarlo. Darse por vencido para mí supone dejar de lado el deseo propio e ir tras una idea de lo que en general se considera ser artista (y con éxito). Pero muchas veces es muy difícil trascender esto.



T: La soledad de Paula es una constante. ¿Cuánto cree que influye el estar solo para poder reflexionar y pensar en lo que uno desea?



CP: Creo que sirve estar en soledad para poder reflexionar, para dejar que decante lo que se siente, aunque no a un extremo. En la medida en que no hay diálogo con otra persona que te interpele muchas veces no hay manera de escucharse, de reconocer el conflicto, incluso de pensar ideas nuevas para salir de una crisis. A veces compartir vivencias nos ubica en un lugar común que también desdramatiza el conflicto y eso para mí alivia y nos hace sentir menos en soledad. Pero entiendo que a veces es difícil encontrar quién te interpele y más en una cultura adonde hay que estar bien siempre y hay que poder hacer de todo todo el tiempo.