"Macri va a ocupar el rol que le dieron las urnas, no se va a España", asegura Rodríguez Larreta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El reelecto jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó hoy que, después del 10 de diciembre, el presidente Mauricio Macri "va a ocupar el rol que le dieron en las urnas", y aseveró que no se va a ir a vivir a España, como especulaban versiones periodísticas.



"¿Si hay un macrismo sin Macri? No, ¿por qué? Él va a seguir participando. 'Hay gato para rato', como él dijo", aseveró Rodríguez Larreta en declaraciones a radio La Red esta mañana.



"Macri me lo dijo a mí en privado: va a ocupar el rol que le dieron en las urnas. No se va a ir a España”, aseveró el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.



En el marco de la transición, Rodríguez Larreta consideró que la imagen de Macri y el presidente electo Alberto Fernández "reunidos aquel lunes a la mañana tranquilizó el mercado”, y destacó: “No recuerdo un gesto así en una transición, son cosas que quedan. La próxima vez, deberán hacerlo”.



“Necesitamos diálogo, me quedo con la foto del lunes a la mañana en la Casa Rosada”, ratificó.



En cuanto a cuál será el rol de Cambiemos después del 10 de diciembre, el dirigente del PRO dijo que construirán "una oposición responsable, para eso nos han votado”.



“Se ha respetado la división de poderes, hoy tenemos un país mucho más federal y equilibrado que cuando Macri llegó al poder”, concluyó.