Mucho power, condimento que les sobra en sus recitales, aparte de la onda que los caracteriza. Uno de los guitarristas de Los Brujos, Gabriel Guerrisi, brindó una entrevista a DIARIO HUARPE y contó sobre el show que brindarán, el nuevo material y las tácticas para que las bandas jóvenes salgan adelante.

Palabra autorizada. Es que con casi tres décadas de mantener estabilidad en la banda respecto a la formación y ser una de las pioneras en rock alternativo, está más que justificado. Los Brujos tocarán este sábado en La Llorona. Será desde las 20 junto a bandas invitadas.

¿Cómo están, cuáles son las nuevas propuestas?

¿Están ahora sólo con esa propuesta?

¿Me imagino que esto remueve muchas cosas en los más de 25 años que lleva la banda con los aciertos y desaciertos?

¿Qué me pueden adelantar del nuevo disco?

En dos meses aproximados debe estar terminado. No tiene nombre pero a diferencia de los otros discos hemos bajado las revoluciones, no la intensidad sino que no hay temas a toda velocidad como otros discos. Decidimos jugar un poco con los géneros directamente. O sea cualquier cosa que toquemos sonará a Los Brujos, a lo nuestro.

¿Crees que esto se debe a que ya están consolidados como banda y tienen su impronta?

¿Qué le dirías a las bandas nuevas que sueñan con tener una trayectoria y consolidarse, hay un secreto o cuál fue su base de ustedes para lograrlo?

Que lo importante es no perder nunca la pasión. Cuando empezamos costaba mucho conseguir buenos instrumentos y si eras adolescente no era tan fácil armar una banda. Ahora pueden hacerlo porque en cualquier casa hay instrumentos y encontrás canciones de bandas. El rango de interés es más amplio y tienes desde quienes quieran ser profesionales y pasar toda su vida de esto o los que quieren pasar solo el rato y tal vez los dos tienen acceso a los mismos instrumentos y grabar un disco. Antes los que tenían acceso a grabar un disco eran los que se rompían el alma estudiando, mejorando y juntando guita para instrumentos y que graben bien. Ahora ya no es tan esencial. El rango es mucho más amplio, me gusta la gente que vende pasión en el instrumento, que tenga algo para decir.