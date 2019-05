"Los argentinos están acostumbrados y ya saben que es un país difícil"

Tal como se lo ve en la pantalla. Buena onda, predispuesto y muy atento. Animado a responder cada pregunta y aún a volver a responder. Antes de su llegada a San Juan este domingo para poner en escena Sin Filtro, la obra teatral que se presentará en el Teatro Sarmiento de la mano de ProTea, Gabriel “Puma” Goity dialogó con DIARIO HUARPE sobre temas varios, entre ellos la obra que trae a la provincia, el feminismo, y hasta les dejó un mensaje a los sanjuaninos para que vayan a verlo.

¿Qué me puedes comentar de Sin filtro?

Es una gran comedia. Es una obra maravillosa basada en el tema de los pensamientos. El público escuchará los pensamientos de los personajes. Está basada en eso. Plantea de cerca el tema del matrimonio que tengo con Carola Reyna que es un buen matrimonio, se aman, son compañeros, pero su matrimonio amigo se separa. El tema se da cuando llega su amigo y les presenta su nueva novia joven que bien podría ser su hija, y es lo que ocasiona en el matrimonio una situación muy particular y permite al autor llevarnos por este lado de las contradicciones por las que se pasa en el matrimonio, la cuestión del tiempo, el querer rejuvenecer, etc.

¿Es una comedia divertida?

¿Cómo les está yendo en la gira?

¿Con la situación económica del país va menos gente al teatro?

Cada espectáculo tendrá su público y nosotros no nos podemos quejar. Los argentinos ya están acostumbrados y saben que es un país difícil entonces tienen el teatro como refugio para pasar muy bien el rato y cuenta con eso. Tenemos un espectáculo que hace mucho está en cartel y con muy buena aceptación a partir de la calidad teatral que ofrecemos. Y la gente cuando sale quiere asegurarse y Sin filtro es uno de esos espectáculos que les va a asegurar que pasaran una hora y 35 minutos de un muy bien teatro, se van a reír mucho, se van a distraer y les dará que hablar.

¿Está sólo abocado al teatro?

Tenemos gracias a Dios una linda agenda para este año. Estaremos con una gira nacional hasta fines de junio y estoy en tratativas para una miniserie y dos películas más. No me puedo quejar es un buen año de trabajo.

¿Qué piensas del feminismo, has tenido situaciones en los que te has visto perjudicado?

No he tenido situaciones relevantes para destacar, está bien lo que sucede para que tengan voz quienes no tenían voz y viene muy bien.