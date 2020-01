"Me siento en un gran momento", contó el escolta de Ferro Luciano Massarelli

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El escolta de Ferro Luciano Massarelli destacó hoy que se siente en un "gran momento" en la presente temporada de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).



"Me siento en un gran momento pero el trabajo del equipo me permite anotar y me brinda responsabilidades en la cancha. La verdad es que me pone contento ver cómo estamos jugando", resaltó el ex Argentino de Junín, que fue figura el pasado miércoles en el triunfo contra Boca (88-79) como local, en una charla con Télam.



Massarelli, que superó dos operaciones por rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante su carrera, aportó 26 puntos (16.6 promedia por partido) en la noche del miércoles y lideró una victoria que lo dejó sexto a su equipo.



"Hicimos una enorme labor en el primer tiempo aunque después en el cuarto nos secamos y nos ajustaron muy bien la defensa. Por suerte con el aporte de todo el equipo lo sacamos adelante y lo cerramos de la mejor manera", analizó.



Ferro tiene un récord de nueve éxitos y cinco derrotas en el campeonato y según su escolta la idea es "meterse entre los ocho mejores".



El conjunto de Caballito jugará nuevamente el domingo próximo, a las 20, contra Estudiantes de Concordia en el estadio Héctor Etchart.



De cara a ese encuentro adelantó: "Ellos llegarán sin tener nada que perder y por eso el esfuerzo será doble. Habrá que estar concentrados".