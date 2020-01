"No era un partido fácil para debutar", admitió Mascherano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Javier Mascherano, quien hoy hizo su estreno oficial con la camiseta de Estudiantes de La Plata, reconoció que no era “fácil debutar” en el encuentro que su equipo igualó 1-1 con San Lorenzo, en el Bajo Flores, por la 17ma. Fecha de la Superliga.



“No era un partido fácil para debutar. San Lorenzo es un equipo complicado, que siempre se hace fuerte en su cancha y está luchando en los puestos de arriba”, refirió el volante santafesino, de 35 años.



“Estoy contento por el regreso, pero esto es un largo camino”, dijo el ex River Plate, Liverpool (Inglaterra) y Barcelona (España), entre otros clubes.



Consultado respecto de cuáles son las diferencias que nota sobre el fútbol local, que había dejado en el 2005, el volante fue contundente: “La edad es la diferencia”.



“Está claro que el fútbol ha evolucionado. Hoy se juega más rápido, con gente joven, más energía y muchas ganas. Como dije en la semana, si no estás preparado y al 100 por ciento, es muy difícil seguir”, puntualizó.



Mascherano resaltó que se trató de una “casualidad” el pase gol que le otorgó al pibe Mateo Retegui, en el empate 1-1, a la vez que descartó tener incidencia en la opinión del entrenador Gabriel Milito.



“Yo vine a ayudar y a tratar de aportar lo que hice a lo largo de mi carrera. Tengo la ventaja de que los años hacen que uno comprenda mejor el juego, pero acá el entrenador es Gaby (por Milito), que tiene las cosas claras”, apuntó.