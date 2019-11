"No hay que levantarse de nada, el equipo está bien", dijo DT Dabove

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador Diego Dabove minimizó los efectos negativos que puede dejar en Argentinos Juniors, la dura derrota 0-3 ante San Lorenzo y manifestó que “el equipo está bien”, razón por la cual no es necesario “levantarse de nada”.



“No hay que levantarse de nada. El equipo está bien y tiene mucha garra. La idea es terminar el año entre los tres primeros de la tabla”, expresó el director técnico del club de La Paternal, una vez concluido el cotejo en el Nuevo Gasómetro del Bajo Flores.



“Hoy nos tocó perder y nada más. El fútbol tiene estas cosas. Sigo confiando muchísimo en este grupo”, sostuvo el ex DT de Godoy Cruz de Mendoza.



Pese a la derrota, Argentinos Juniors se mantiene, junto a Lanús, en lo más alto de la clasificación, ambos con 25 puntos, hasta que mañana jueguen los escoltas River Plate y Boca Juniors, los dos con 24.



“San Lorenzo nos planteó un buen partido y con los goles rápidos se acomodó. No nos sorprendió porque veníamos practicando contra este esquema", dijo Dabove.



“Hay que seguir mejorando para trabajar. No éramos los mejores hace dos horas cuando empezó el partido, ni ahora somos los peores con el resultado puesto”, agregó el DT