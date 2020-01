"No tengo intención de correr detrás del click o del minuto a minuto", dijo Gutiérrez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La periodista Mónica Gutiérrez se lamentó hoy de que un sector del periodismo "vaya corriendo detrás de los clicks" y aseguró no estar pendiente del "corazoncito de Twitter o de Instagram" que aprueba una idea o una foto.



Gutiérrez hizo un análisis profundo de la influencia que las redes sociales tiene en el tratamiento de las noticias y en el tratamiento que los noticieros le dan a diferentes temas surgidos de la realidad o no.



T:- ¿Cómo se hace para trabajar ahora desde el periodismo con un programa de información cotidiana, fuerte y dura cuando desde las redes se impone una frivolización de la información y donde los noticieros dejaron de darle espacio a noticias políticas o noticias sociales para darle espacio a si determinada cantante subió un nuevo posteo con su nuevo esposo?



MG:- Pienso que hoy todo está abierto y en debate. Siempre hice información dura, desde mis 19 años. Yo cubrí el Juicio a las Juntas, todas las cosas fuertes y duras que han pasado en este país. Los atentados, AMIA y la Embajada de Israel. Siempre he estado en la primera línea de trabajo en estos temas, o sea que a mí todo el otro mundo no es lo que yo transmito, te soy franca. Ojalá hubiera optado por algo más liviano para llevar adelante mi carrera, probablemente hubiera tenido una vida más grata, pero el camino que elegí ha sido este.



T:- Si le proponen ser gerenta de noticias, ¿acepta o lo gambetea?



MG:- Primero, no tengo por el momento proyecto de ser gerenta de nada (risas). Te lo digo concretamente, no está en mis planes ser gerenta de nada. Después te digo realmente, el recorte de la realidad hoy se da priorizando los clicks, ya no cuenta ni el minuto a minuto, ni Ibope, ni rating ni nada. El rigor lo dan los clicks y yo no quisiera estar al frente de una redacción de noticias corriendo atrás del click. No tengo vocación de ir atrás del click.



T:- Así como el minuto a minuto fue adictivo para todos los gerentes de programación de los últimos 20 años, ¿el click es adictivo y como toda adicción es nocivo?



MG:- No estoy diciendo que sea adictivo, es una manera de medir el interés de la audiencia. Después vos como profesional sabés si te parás atrás del interés de cada audiencia en cada momento o si hacés tu trabajo de la manera que creés que lo debés hacer y el que toma, toma y el que deja, deja. Yo no tengo la vocación de estar corriendo ni atrás del click ni atrás del minuto a minuto, jamás lo hice. Si eso sirve o no, no lo sé, no me ha ido tan mal. Yo trato de hacer lo mío con la mayor intensidad, la mayor honestidad y la mayor dedicación profesional posible. Yo no estoy pendiente del click, no me va a cambiar la vida ni el corazoncito de Instagram ni el corazoncito de Twitter. Me interesa que si a alguien lo que hago le interesa me lo haga saber, pero no con el corazoncito. Si estoy pendiente de eso no escribo, no leo y no nada.