"Nueve Lagunas" en un desierto de certezas y memoria

En medio del y la incertidumbre, el desierto se agiganta, a lo único que se puede aferrar es a la esperanza de que la madre tierra tome lo que es de ella, mientras los habitantes continúan habitando la tierra que les pertenece abrazando algo que nunca les van a pode arrebatar ni con mil saqueos, sus orígenes y sus historias.

En este contexto de abrazar la identidad, el dramaturgo y actor sanjuanino, Benjamín Slavutzky, continúa con su unipersonal "Nueve lagunas", la historia de Santos Guayama, aquél caudillo federal que le hizo frente a los poderosos de su tiempo. El agregado es que la obra recorrerá distintos puntos de las lagunas de Guanacache, el lugar de origen de la leyenda.

Su propuesta fuertemente ligada a una tradición más contemporánea del teatro, propone traer del olvido que hay en los libros de historias a Santos Guayama y ponerlo como una cuestión viva.

Porque para Benjamín el teatro tiene eso que no poseen otros lenguajes, "traer una ausencia, cada vez que se sube al escenario es revivir al que no está". Y esta dinámica de traer una ausencia, de "ser otro que no se es" le sirve al actor para contar lo que quiere contar. "En el caso de Santos es muy significativo porque uno de sus enemigo era Sarmiento, Cuando Sarmiento vuelve de sus viajes a Estados Unidos trae con el este modelo del ´wanted´, osea, se le puso precio a su cabeza e hizo que aparecieran muchos ´Santos´. Quizás mataban a uno más o menos parecido y se cobraba. Por eso se dice que Santos fue el hombre que murió nueve veces, porque tuvo nueve actas de defunción. Entrar en este juego de revivirlo es parte de la experiencia".

Durante septiembre octubre y noviembre, Slavutsky irá junto a "Nueve lagunas" a distintos puntos de las Lagunas de Guanacache. Primero se presenta hoy en el Teatro Sarmiento con una función especial para escuelas, significativo primer paso para iniciar su camino. Después. el 9 de septiembre se estará en el Encón, el 15 en Guanacache y el 20 en el espacio Títeres en Serio (TES), es en esta última que ya se abrirán las presentaciones para el público en general.

UN DOCUMENTAL PARA CONSTRUIR EL MITO

Todo esto nunca hubiera surgido si Mario Bertazzo se hubiera acercado con el proyecto (que empezó como serie) sobre Santos Guayama y Benjamín lo tradujera a la lengua que sabe hablar, el teatro. Buscaron múltiples manera de financiación pero no se daba, hasta que decidieron tomar ellos las riendas de la producción. Por eso la propuesta no quedó ahí, ahora,ambos están trabajando en la realización de un documental que a través de retazos de historias, imágenes y sonidos, tejen un relato colectivo y contextualizado sobre el caudillo que fue uno de los pioneros en los levantamientos en el país con el "levantamiento lagunero".