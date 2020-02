"Parasite" y "Jojo Rabbit" se imponen en los premios del Sindicato de Guionistas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las películas “Parasite” y “Jojo Rabbit” se alzaron anoche con el premio que otorga el Sindicato de Guionistas, los últimos que se entregan antes de la esperada gala de los Oscars, previstos para el domingo 9 de febrero.



En dos ceremonias realizadas de manera conjunta en Nueva York y Los Ángeles, “Parasite” se coronó en la categoría mejor guión original, galardón que cayó en manos de Han Jin Won y Boog Joon Ho, según consigna la agencia EFE.



La cinta surcoreana se impuso al vencer a “1917”, “Historia de un matrimonio”, “La noche de las nerds” y “Entre navajas y secretos”.



Por su parte, “Jojo Rabbit” se quedó con el premio al mejor guión adaptado, a cargo de su director Taika Waititi, venció a “El irlandés”, “Guasón”, “Mujercitas” y “Un buen día en el vecindario”.



En el rubro documental, la estatuilla fue para “The inventor: Out for blood in Silicon Valley”, escrita por Alex Gibney.



En lo referente a la televisión, “Chernobyl” se quedó con el premio al mejor guión original de una serie limitada y “Fosse/Verdon” obtuvo lo propio en como mejor guión adaptado.



En tanto, “Succession” venció en mejor serie dramática; “Barry” en comedia; y “Watchmen” en mejor nueva serie.