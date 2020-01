“Que La Bebida se independice lo veo improbable, inapropiado y fuera de contexto”

Hace unos días, las vecinales de La Bebida hicieron pública su intención de independencia, proponiendo al distrito rivadaviense como el departamento número 20 de la provincia de San Juan (ver Mirá También). Y es en ese marco en el que DIARIO HUARPE dialogó con Fabián Martín, para conocer su parecer sobre la propuesta.

A lo largo de la entrevista el jefe comunal siempre remarco que la idea es respetable y que su opinión es solo un parecer más, ya que ni de él, ni del Concejo Deliberante de Rivadavia depende la última palabra.

“Más allá de que no coincida o no con el planteo, creo que es respetable”, dijo Martín “No obstante, hay que entender que esto no se discute en el ámbito municipal sino en el legislativo provincial. Nosotros podemos opinar lo que sea sobre el tema pero será la Càmara de Diptados la que lo apruebe o no”.