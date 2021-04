¿Qué problemas busca resolver la “Red Lightning” de Bitcoin?

En vista de que la plataforma tecnológica usada para procesar bitcoins siempre está en constante evolución, se ha inventado la “Red Lightning” para solventar algunos inconvenientes. Esta nueva capa del entorno bitcoin intenta disminuir las crecientes tarifas que implican hacer cada transacción. Existen razones para creer que sí se puede cumplir este objetivo, mientras que otros argumentos refutan esa teoría, por lo que vale la pena conocer qué se comenta de esta nueva red. En primer lugar, uno de los factores que más aumenta el costo de verificar cualquier transacción es la cantidad de operaciones por revisar, que en ocasiones termina congestionando el sistema (mas no lo desactiva, solo lo ocupa en demasía). La Red Lightning plantea que dos usuarios puedan intercambiar fondos de sus billeteras virtuales, sin incurrir en el pago de comisiones. Para ello se crea un canal de pago especial, que se desvía un poco de la cadena de bloques principal. No se debe interpretar como una forma de evadir el mecanismo del blockchain, más bien es una vía alterna para aumentar la velocidad de las transacciones. Es como si en una autopista se habilitará otro canal, para que los carros fluyeran más rápido.

¿De verdad ha dado resultados esta nueva red?

Aún no existe una respuesta definitiva por los cambios que se le aplican frecuentemente, además de las constantes dinámicas presentes en el sistema del bitcoin. Cabe mencionar que el tema de los costos por transacción no es el único problema que enfrenta el bitcoin. La propensión a recibir ataques maliciosos es una posibilidad que ha motivado el estudio de herramientas de seguridad para proteger los fondos. Ahora bien, algunas aplicaciones han puesto en marcha sistemas seguros para proteger a sus clientes, como https://bitcoinera.app/es/. Cuando se trata de apps, páginas web y entornos financieros la seguridad es clave, debido a que los clientes están confiando en ellos el producto de su trabajo. No es como cualquier software de juego, en el que un ataque pondría en riesgo las contraseñas y los nombres de usuarios, pero sin comprometer recursos financieros. En lo referente al bitcoin, todos los nodos del blockchain deben estar activos (online) constantemente, lo que se traduce en que los sistemas de alerta necesitan vigilar con frecuencia, para hacer saltar alarmas si se observa alguna irregularidad.

¿Cómo podría crecer el uso del bitcoin?

Aunque la Red Lightning mejora la usabilidad de esta criptomoneda para cumplir con diversos pagos, aún existen aspectos del bitcoin que podrían mejorarse. Uno de ellos es la constante variabilidad en el valor del bitcoin, lo cual dificulta fijar precios para los dueños de empresas. No obstante, compañías grandes como la aseguradora europea Axa se han propuesto aceptar el bitcoin como instrumento de pago, de acuerdo a lo reseñado en este artículo. Esta innovación surge, incluso cuando la mayoría de los salarios a nivel mundial se pagan en monedas tradicionales, por lo que las ganancias recibidas en bitcoin habría que convertirlas en dinero fiduciario para poder cubrir los pagos de la nómina, de los proveedores, etc. En dado caso, es posible conversar con el personal para ver si aceptan recibir sus sueldos en bitcoin, aunque eso ya es una cuestión que depende de empresa a empresa. Suele pasar que con la creación de medios de pago novedosos se comience por convertir dichas innovaciones a los sistemas financieros tradicionales, en pro de entender a cuanto equivalen. Por ejemplo, se podría tomar en cuenta la tasa de bitcoin por dólar, para saber cuánto se debería pagar en una circunstancia puntual. Ya cuando el bitcoin se vuelva aún más conocido y esté consolidado a nivel mundial, quizás no será necesario hacer esos cálculos.