"Reniero tiene un pasado con otra camiseta y un irrespetuoso", se quejó Mauro Bogado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El mediocampista de Huracán Mauro Bogado se mostró muy molesto tras la derrota de su equipo ante Racing Club por 1 a 0 y apuntó contra el autor del tanto de la "Academia" al asegurar que "(Nicolás) Reniero tiene un pasado con otra camiseta y se piensa que es el clásico, pero es un irrespetuoso".



"Reniero Tiene un pasado con otra camiseta y se piensa que es el clásico, pero nosotros ya lo ganamos", indicó Bogado en referencia a San Lorenzo (ex equipo del goleador) y el triunfo de Huracán en ese partido por 2 a 0 de hace tres fechas.



El volante del "Globo", tras la finalización del partido, agregó que "tiene que ser más respetuoso, es un pibito y recién arranca, pero no puede ni debe confundir".



Respecto del enfrentamiento con Racing, comentó que "hicimos un buen partido, tuvimos para ponernos en ventaja y no pudimos".



"En la jugada del gol estaba afuera (Lucas) Merolla y en el lateral no lo dejaron entrar y ahí fue el gol. Rapallini (por el Fernando, el árbitro del partido), inclinó un poco la cancha por el marco y nos perjudicó", completó Mauro Bogado.