"Saldaríamos una deuda de local ganándole al puntero Sarmiento" admitió Pablo Vicó, DT de Brown

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El técnico de Brown de Adrogué, Pablo Vicó, admitió que su equipo "saldaría una deuda que tiene de local con la gente ganándole a Sarmiento", el puntero de la zona B de la Primera Nacional, cuando lo reciba el próximo domingo a las 15.30, por la novena fecha del certamen, en el estadio Lorenzo Arandilla, con el arbitraje de Mariano González. "Se saldaría una deuda que se tiene de local con la gente de Brown ganándole al puntero Sarmiento, lo que no será nada sencillo, pero estamos trabajando en todos los detalles para poder hacerlo", comentó hoy tras la práctica de fútbol Pablo Vicó al medio partidario ABCBrown. "Al vencer a Villa Dálmine (2-1) en la fecha pasada pudimos cortar una racha de cinco fechas sin ganar. Ahora debemos cortar la mala racha de local e incluso la que llevamos, también, con Sarmiento", prosiguió el casi legendario entrenador del 'tricolor'. Como local, en el presente torneo el equipo de Adrogué aún no pudo vencer a Sarmiento, con dos empates y dos derrotas, sumando en la estadística que al conjunto de Junín no lo puede superar en su estadio desde el 3 de marzo de 2018 (2-1), ya que luego sufrió tres derrotas. Para Vicó el encuentro ante Sarmiento "se definirá a favor de aquel que mejor presione arriba y el que genere mejores ataques, siendo un partido clave para Brown para sumar de a tres y mantener el objetivo de entrar en el Reducido por el segundo ascenso a primera". Pese a que no fue confirmada la alineación y a las variantes que estuvo ensayando el entrenador en la práctica de hoy, repetiría la del éxito de la fecha anterior, con Martín Ríos; Ezequiel Bonacorso, Ignacio Boggino, Ariel Kippes y Alberto Stegman; Fernando Enrique, Rodrigo Burgos y Luciano Nieto; Iván Becker, Matías Linas y Tomás Molina.