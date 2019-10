"Si el Reino Unido deja la UE será el mayor despojo que se le hará a los ciudadanos", según analista

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

"Si el Reino Unido abandona la Unión Europea (UE), será el mayor despojo que se le hará a los británicos en la historia de la humanidad", afirmó el analista y dirigente laborista británico Daniel Ozarow, quien apoya un nuevo referendo.



Ozarow, catedrático de la Universidad de Middlesex y autor del libro "La movilización y desmovilización de la rebelión de la clase media: Perspectivas comparativas desde Argentina", dejó abierta en esta entrevista con Télam la opción de un nuevo referendo sobre el Brexit.



En ese sentido, argumentó que la situación se ha vuelto tan compleja con el Brexit y la polarización social es tan profunda, que la única salida al actual estancamiento es que la gente decida nuevamente sobre el destino del Reino Unido.



"Los británicos estamos acostumbrados a la estabilidad política. Tenemos una de las democracias modernas más antiguas del mundo. Sin embargo, desde el referéndum de Brexit de hace tres años hemos experimentado una crisis política prolongada, inestabilidad económica y una creciente polarización social", señaló.



Tanto la sociedad como el Parlamento están "políticamente fragmentados" y que "en un corto tiempo los británicos han aprendido a esperar escándalos, engaños y mentiras", destacó



Respecto del pedido de extensión del Brexit, Ozarow aseguró que poca gente esperaba que el acuerdo de Johnson fuera aprobado o rechazado. "La mayoría anticipó de alguna forma este giro y al final llegó a través de la Enmienda Letwin".



El catedrático señaló que el sábado estaba en la marcha contra el Brexit, que reunió un millón de personas, cuando el primer ministro, Boris Johnson, anunció "que iba a infringir la ley e ignorar el mandato del Parlamento de escribir a la UE para solicitar una prórroga del plazo de Brexit, lo que provocó la ira de la multitud".



Al final, Johnson aceptó, "pero su comportamiento y sus amenazas, demuestran "el desdén que siente por nuestra institución y por nuestros diputados electos".



"En ese sentido está actuando como Donald Trump. Nuestra democracia está amenazada de la misma manera por un líder conservador populista de derecha, y Johnson ni siquiera es un primer ministro legítimo, ya que el pueblo nunca lo eligió", agregó.



Ozarow cree que es "poco probable que el acuerdo que Johnson firmó con la Comisión Europea se apruebe antes del 31 de octubre, debido a la 'Enmienda Letwin' y a que probablemente se tardará varias semanas en aprobar toda la legislación necesaria para promulgarlo".



Por otra parte, afirmó, el Partido Unionista Democrático (DUP) ya no apoyará más el acuerdo propuesto porque crea una frontera en el Mar de Irlanda y eso es algo muy crítico.



Respecto de si es posible una salida del Reino Unido sin acuerdo, como insiste el primer ministro, el analista señaló que "el Parlamento ha legislado en varias ocasiones para evitar una salida sin acuerdo, así que a menos que Johnson pueda encontrar los números que apoyen su acuerdo, entonces la única salida es dejar que la gente decida a través de una elección general o en un referéndum".



El problema es que no se puede conformar a todas las partes, señaló. "Tanto en la población en general como en el Parlamento, todavía hay minorías importantes que no quieren que el Reino Unido abandone el bloque comunitario en absoluto. De hecho, las encuestas de opinión más recientes ponen a 'Remain' (permanecer) por delante de 'Leave'(salir)", señaló.



En este sentido, Ozarow puso en dudas que la forma en que se resuelva el Brexit satisfaga a una mayoría. "Parece imposible conciliar los intereses del capital y de las grandes empresas, que son favorecidos por el acuerdo de Johnson con los de los trabajadores".



"Es común escuchar a los jóvenes aquí desesperados por la perspectiva de que su futuro esté fuera de Europa y de tener que renunciar a los muchos beneficios de la libre circulación, los intercambios educativos y la amistad y la colaboración que implica ser parte de la UE y tener la ciudadanía de la Unión Europea", mintras que otros sectores "incluidos los sindicatos, sectores como el mío en la Universidad, ven al Brexit como una catástrofe".