"Tuvimos reminiscencias del partido ante Gimnasia", lamentó el DT de Newell’s, Kudelka

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El director técnico de Newell’s, Frank Darío Kudelka, lamentó la derrota de esta tarde de su equipo en Córdoba ante Talleres y dijo que tuvieron "reminiscencias del partido ante Gimnasia”, recordando la derrota del martes pasado (4-0), y también cargó contra la dirigencia del local, porque esperaba “un abrazo” en reconocimiento por su paso por el club.



“Me preocupa y me hago cargo que el partido pasado, porque veníamos muy bien y no sé qué pasó”, dijo Kudelka a los medios, aunque consideró que el de hoy “fue un partido parejo”.



“Tenemos que volver a ser los mismos que cuando arrancamos y estábamos al fondo de la tabla. Hoy no lo estamos”, siguió el entrenador ‘leproso’, y afirmó que el gol de Talleres “fue por un error propio”.



Respecto de la ovación que le brindó el público local tras el juego, Kudelka explicó sus sensaciones: “Gratitud, aprecio, y no necesito ninguna plaqueta. El aplauso de la gente tapa lo demás, porque entre todos hicimos muchas cosas muy buenas y agradezco que me hayan dado trabajo”.



"Aunque será por olvidos, porque piensan de esa manera, por egos, pero uno esperaba encontrar el abrazo de quienes estuvimos tanto tiempo”, reprochó Kudelka la falta de reconocimiento por parte de la dirigencia de Talleres a uno de los máximos ídolos de la gente.



Kudelka se hizo cargo del equipo cuando militaba en el Torneo Argentino A en 2015 y fue el entrenador que condujo al club a la máxima categoría, con dos ascensos en dos temporadas.