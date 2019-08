"Una de Yerba, una de azúcar", historietas para endulzar la vida

Nico Suárez hizo de la ternura su bandera y su forma de escribir el mundo. Su lenguaje es el dibujo y con él captura lo esencial de lo cotidiano, revaloriza el encuentro y celebra el amor, en todas sus formas.

Él presentará su libro “Una de Yerba, una de azúcar” en la FAA! (Feria de Autorxs Autogestivxs) en la provincia de Mendoza del 31 al 8 de septiembre. DIARIO HUARPE habló con el caricaturista para recorrer esta opbra, sus inicios y hablar en una ronda como si hubiera un mate.

Sobre el libro que presenta, comentó: “Una de Yerba es un libro que yo considero ‘misceláneas’, es decir, una mezcla de cositas que fui viendo por aquí, oyendo por allá; como una bitácora donde hay mucha participación anónima. La gente aportó inconscientemente y estoy agradecido por eso.” “Mi libro se trata de eso, de cosas simples, buenas, baratas, bonitas y si querés agregarle una pizca de tiernitud”, agregó.

“Un día estaba triste, y tenía ganas de dibujar. Mi rama siempre fue y lo seguirá siendo la caricatura y ésa tarde no me salía nada”, dijo sobre el primer impulso que lo llevó a construir su libro.

Una de Yerba es una obra que ha trascendido las fronteras del Valle. “Una de yerba llegó a Brasil, Ecuador y Chile, como en casi muchos otros lugares del interior de Argentina. Mi idea siempre fue esa, dejar un poco de mí, para que cuando ya no esté aquí al menos en algún lugar me encuentre, en otro formato claro.”

Acercándose al final habló sobre cómo es generar productos culturales en este tiempo: “Es hermoso, pero costoso. Es esfuerzo y ahorro. No obstante esto tiene grandes beneficios y por suerte en esta provincia cada vez hay más gente que apuesta a la autogestión. Así mismo de a poco se abre un abanico autogestivo para mostrarse como artistas. Por suerte somos muchos y nos apoyamos mutuamente para que estas cosas sucedan.”

Por último respondió a una de las preguntas que parece no tener respuesta: ¿Para qué sirve el arte?

Nico respondió: “Una de las cosas en las que creo firmemente es en la fuerza de la cultura y el arte. Mucha gente piensa en “apoyar al arte” como si de una moneda en el sombrero estuviese pendiendo esta cuestión. No es tan raquítico el arte, es parte de la cultura, y sin cultura no somos nada. Creo que el arte es uno de los cimientos fundamentales para que la humanidad, en tiempos de hoy, no se desmorone.”