"Vamos a pagar el día que hayamos crecido", advierte Alberto Fernández sobre la deuda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente electo, Alberto Fernández, dijo hoy que la deuda que mantiene el país con organismos y acreedores internacionales se va a "pagar el día que hayamos crecido", aseveró que "no la van a pagar los que menos tienen y dan empleo", y les propuso a los empresarios "decidir entre todos" para resolver los problemas del país.



Así lo afirmó esta mañana al disertar en la conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), que se desarrolla en Parque Norte, y que esta tarde clausura el presidente Mauricio Macri.



"Vamos a pagar el día que hayamos crecido, producido más, exportado más y hayamos conseguido los dólares para pagar esa deuda; así va a ser esta vez", dijo Fernández al hablar de la deuda.



Y agregó enfático: "Esa deuda no la van a pagar los que menos tienen y dan empleo".



En ese marco, el mandatario electo sostuvo que "la solución no es tirar argentinos por la ventana porque sobran", y dijo que para resolver los problemas del país "hace falta un compromiso social de todos y cada uno de nosotros".



Asimismo reafirmó su compromiso de "crear un consejo económico y social para pasar de la política que impone medidas a la política que busca consensos para pensar un futuro", y agregó: "Estoy renunciando a mi capacidad de decidir solo y les propongo decidir entre todos".