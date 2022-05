$20.000, el adelanto que cobrarán los choferes sanjuaninos de colectivos

Los ojos de todo el país estaban puestos en la reunión de conciliación obligatoria que llevó adelante entre el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) debido a la medida de fuerza por tres días que había anunciado. Finalmente, se extendió la conciliación y no habrá paro, al menos por esta semana. ¿Cuál fue clave para destrabar la negociación?

Según confirmaron fuentes calificadas de UTA a DIARIO HUARPE, se aceptó un adelanto de $20.000 para cada trabajador, dividido en dos partes. Según trascendió, este bono se empezará a pagar esta misma semana y alcanzaría aproximadamente a 1.600 trabajadores de transporte urbano en San Juan. Al tiempo que se completaría a dentro de los siguientes 10 días.

Teniendo en cuento estos montos a pagar y la cantidad de choferes del servicio urbano en San Juan, el bono se traduciría en unos $32.000.000 que serán destinados a reforzar el sueldo de los trabajadores. Dicha cifra la afrontarían las mismas empresas.

El reclamo salarial que se viene discutiendo entre Nación y UTA no es nuevo y por lo pronto no tiene solución. Desde el ala sindical pretenden que el sueldo básico de los trabajadores llegue a un piso de $150.000. Con esto, la idea es equiparar los salarios de los trabajadores de las provincias con lo que cobran los del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Cabe mencionar que la prórroga de la conciliación obligatoria es por cinco días más, por lo que, al menos, hasta el próximo día lunes no habrá una nueva medida de fuerza. Sin embargo, desde UTA no descartaron para nada que se anuncie nuevamente un paro en pos de alcanzar el reclamo salarial. "Una vez concluido el periodo de paz social resuelto, retomaremos las medidas de acción sindical, con más fuerza que nunca. El salario no se negocia", aseveró el comunicado del gremio nacional.

Cifra: 32 millones

Será el monto total que destinarán las empresas para pagar el bono a los trabajadores