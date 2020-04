25 de Mayo: reactivan las obras del hospital por si deben atender pacientes con coronavirus

El intendente de 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga Moyano, le confirmó a DIARIO HUARPE que este viernes se reactivaron las obras del hospital departamental que será usado para atender a pacientes con coronavirus de ser necesario.

Las tareas realizadas por 60 operarios que dependen de las Empresa Bilbao Construcciones estuvieron paradas durante 3 días por falta de pago.

"El martes hablé con Gabriel Bilbao de la empresa Bilbao y me dijo que se paraba la obra por falta de pago. Me comuniqué con el gobernador (Sergio Uñac) y se comprometió a agilizar el tema. El problema fue administrativo y no por falta de fondos", aseguró el jefe comunal.

"La idea es dejar en condiciones parte del hospital por si se necesita usarlo para pacientes de la COVID-19 para fin de mes. El sector de camas va a estar listo, ya tenemos mobiliario y equipamiento", agregó Quiroga Moyano.

Pese a que podría emplearse para albergar a pacientes con coronavirus, el intendente remarcó que la inauguración de todo el complejo sanitario será en septiembre.