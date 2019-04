Desde Educación aseguran que hay DAI y los padres salieron al cruce

En los meses de marzo y abril los papás de chicos con discapacidad comenzaron a vivir una verdadera odisea para buscar Docentes Auxiliares Integradores que los ayuden en las escuelas. Quienes no poseen obra social asisten a Desarrollo Humano y al Ministerio de Educación para que colaboren en la búsqueda y pago de estas maestras. Sin embargo, algunos padres se quejan ya que muchas veces no consiguen y, en otras, las maestras no cumplen con los requisitos por lo que no pueden ocupar el lugar de manera oficial. Incluso, desde "Incluir con amor", un grupo que tiene como objetivo conseguir DAI para todos los chicos con discapacidad, manifestaron que aún hay 20 estudiantes sin DAI.

Aunque, Erima Garrido, directora de Educación Especial dijo que se les dio respuestas a todos los que se acercaron a preguntar o mostrar su disconformidad, luego de eso, cada uno se fue con la docente correspondiente asignada.

“Entre jueves y viernes de la semana pasada vinieron 60 papás. Cada uno se ha ido con su docente de apoyo que las sacamos del registro que tenemos”, comenzó contando.

Este año, dicho registro se conformó con docentes de diversas especialidades que se postularon ya que los requisitos fueron más flexibles. Es que no solo se pudieron inscribir las de Educación Especial, sino también las de Educación Inicial y Primaria, acompañantes terapéuticos, profesores de Psicología y de Ciencias de la Educación “para poder tener una gama más amplia de perfiles que puedan acompañar a los chicos”, explicó Garrido. “Lo que se solicita si o si en el registro es el título de base que tiene que ser el de docente”, añadió.

A los 60 papás que consiguieron DAI entre el 29 y 30 de marzo se sumaron 45 más que las obtuvieron el miércoles 3 de abril.

“El miércoles hemos entregado un docente de apoyo a cada papá. Vinieron 45, al día de hoy no tenemos ninguna demanda”, aseguró Garrido.

Cuando los papás hacen el pedido ante Educación hay un procedimiento especial. Primero se convoca a los padres, luego se entrevistan con ellos y se va evaluando el perfil que requiere el menor o adolescente para que lo acompañen en su desarrollo escolar. Una vez cumplido esto se comunican con los docentes que cumplen los requisitos, luego se realiza el proceso de conocimiento con los interesados para que el maestro presente los papeles y se inicie el expediente ante el Ministerio de Desarrollo Humano.

No obstante, hay algunos casos en los que las DAI no cumplen con los requisitos y esto hace que se retrase el inicio del expediente ya que los progenitores tienen que volver a presentarse en el Ministerio y ahí se le dan los datos de otra docente que esté en el registro y no haya sido convocada aún.

"Hay muchas docentes que alcanzaron a cubrir todos los pedidos, y aún nos siguen sobrando", afirmó Garrido para tranquilizar a los padres.

Si a esta altura no consiguen docentes de apoyo, deben acercarse por la Dirección de Educación Especial o de Gabinete del Ministerio de Educación de lunes a viernes de 7.30 a 12.30. De ahí, tienen que buscar a las directoras de área, Erima Garrido y Mónica Gutiérrez respectivamente.

Además, habló sobre una situación que a veces ocurre en algunos establecimientos educativos, el que no dejen ingresar a los alumnos por no ir con la DAI correspondiente, a los que instó a reclamar en su área para que puedan solucionarlo. “Es importantísimo que los papás cuyos chicos no los dejan entrar a las instituciones se acerquen por acá porque eso lo resolvemos personalmente comunicándonos con las instituciones para permitir el ingreso a la escuela porque nosotros debemos garantizar el derecho a la educación”.

Tras estos dichos, los papás cuyos hijos necesitan DAI salieron al cruce ya que aseguran que aún hay personas que se han presentado en el Ministerio y todavía no consiguen. Otros, ya la obtuvieron pero en medio del proceso notaron que no cumplían con los requisitos, lo que ocasionó un retraso en los expedientes y, por lo tanto, en la efectivización de los maestros en los establecimientos educativos.

Mariela Riveros, la creadora del grupo "Incluir con amor", sostuvo que “con el registro que el Ministerio tiene nos han ido asignando docentes pero todavía no se cubre el porcentaje”.

Añadió: “También hay otro tema, nos asignan las DAI y a último momento nos salen con que no pueden trabajar ya sea porque no tienen el monotributo, porque se demoran en los pagos y otras cuestiones así que terminamos quedando sin docentes de apoyo”.

Según los registros que elaboraron desde la asociación, “son cerca de 20 los chicos que todavía no consiguen”, concluyó Riveros.