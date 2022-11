Desde el Gobierno provincial hicieron un pedido fundamental: aprobar un proyecto de ley que declare en emergencia la obra pública durante un año y así lograr una redeterminación de los precios de los proyectos ya licitados. Esto es porque, según explicaron desde el Poder Ejecutivo, el aumento de ritmo inflacionario hizo que a las empresas se les dificultara sostener los compromisos asumidos, por lo que peligra el trabajo de más de 10.000 personas que se desempeñan en este rubro.

El proyecto plantea que, a lo sumo, el Estado sanjuanino deberá erogar hasta un 20% del presupuesto inicial de las obras. Esto genera posiciones encontradas entre los legisladores sanjuaninos. Si bien hay varios bloques que apoyarán la ley, como el bloquismo y el justicialismo, en el caso del giojismo hay duras críticas hacia la gestión del ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino, y por consecuencia, no acompañarán con su voto. Por su parte, Juntos por el Cambio definirá más sobre la hora, aunque una alta fuente de la oposición confirmó que votarán de manera positiva. Con esto, se logrará el quórum para aprobar la ley.

De este modo, buscan impedir que las obras se frenen antes de fin de año, ya que de eso depende el trabajo de más de 10.000 personas. La forma de hacerlo sería que el Estado erogue, como máximo, un 20% y que, junto con las empresas, hagan un esfuerzo compartido para no detener el trabajo.

La decisión de llevar adelante la declaración en emergencia de la obra pública tiene que ver con la ralentización de obras, fundamentalmente de pavimentación, de escuelas, de viviendas y saneamiento. Para el resto de construcciones, las más grandes, como el velódromo o algunos hospitales, necesitarán un régimen especial para que las edificaciones vuelvan a su velocidad normal.

En este marco, la Cámara de Diputados deberá expedirse sobre si está a favor o en contra del proyecto de ley. DIARIO HUARPE se comunicó con varios presidentes de bloque, quienes develaron su decisión al respecto.

El presidente del Bloque Bloquista, Andrés Chanampa, comentó que el voto de todos los diputados que integran el mismo será positivo, porque "es el motor de la economía y de eso depende el trabajo de más de 10.000 personas en San Juan".

En concordancia, Horacio Quiroga, presidente del Bloque Frente Grande / Unidad Ciudadana, adelantó que su voto será positivo porque, según él, es una herramienta estrictamente necesaria. El legislador dijo que esta medida solicitada por el Gobierno provincial tiene su génesis en los desajustes de la macroeconomía nacional, que repercutieron en San Juan.

Por el contrario, quienes dudan de la medida son los giojistas. Juan Carlos Gioja, presidente del Bloque Lealtad, confirmó que, junto con los legisladores de su bloque, Leonardo Gioja y Graciela Seva, votarán en contra de declarar la obra pública en emergencia. Esto es, según indicó, porque existen muchas dudas respecto a cómo funcionará operativamente la ley.

La primera cuestión a tener en cuenta, manifestó, es que "no se tiene en claro cuál será la duma que tendrá que poner el Estado". Además, dijo que tiene dudas en los contratos, sobre todo si habrá conflicto entre los oferentes.

"Si yo hice una oferta y vos me ganaste porque tu precio era más bajo, pero yo no presenté uno más bajo sin saber que después me iban a dar más plata, el resto de los oferentes pueden enojarse", manifestó.