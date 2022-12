A sus 60 años, Carlos Sainz va por su cuarto triunfo en el Rally Dakar

Carlos Sainz cumplirá 61 años el 12 de abril, pero eso no es un límite para continuar con lo que más ama. El piloto español seguirá corriendo con el mismo fervor que hace tres décadas, momento en el que fue bicampeón Mundial de Rally. Ahora, sueña con su cuarta victoria en el Dakar, en el que correrá nuevamente con el Audi RS Q e-tron E2. Esta es una nueva versión del auto híbrido con el que sorprendió al mundo entero el año pasado al ganar dos etapas.

"Ya son muchos Dakar hechos, estoy contento por estar en uno más y poder afrontar un nuevo reto aquí. Tenemos todo listo, hemos hecho el shakedown, tenemos un año más de experiencia con este coche. Esperamos hacer un buen rally y queremos estar luchando por ganar", fue lo que le indicó Carlos Sainz al diario Marca. Sin dudas, el Matador tiene clara cuál es su prioridad para esta oportunidad.

Luego, el español expuso lo siguiente: "Me apetecería hacer un Dakar sin mucho sufrimiento, divirtiéndome y que llegue el resultado que sea. Me apetecería hacerlo bien también por Audi que ha hecho mucho esfuerzo en este proyecto. Trataré de descansar, de dormir y de visualizar una carrera en la que me divierta. Lo que más me apetece es disfrutar haciendo esta carrera".

Carlos Sainz quiere seguir haciendo historia

"Es al lado del vivac, un circuito totalmente plano. La pista no tiene mucha historia, pero implica que el tiempo que hagamos marca dónde vamos a salir pasado mañana en la primera etapa. El shakedown ha ido bien, sin problemas y ya estamos deseando empezar. No va a ser vital, pero siempre es bueno elegir el primer día la posición que queremos. No queremos hacerlo muy delante, entre los cuatro o cinco primeros... no sería un buen sitio", acotó Carlos.

Para cerrar, Sainz destacó: "El año pasado fuimos segundos y salimos novenos y en este, obviamente, tampoco queremos salir delante. No sé exactamente qué estrategia haremos respecto al Campeonato del Mundo de Rally Raid. No me preocupa ahora y tampoco creo que dependa del resultado. Estamos inscritos pero no se ha pensado aún qué haremos. Ahora me concentro en el Dakar".