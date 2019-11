A un año del incendio en una comisaría de Transradio que dejó 10 muertos, marchan por justicia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Familiares y amigos de los diez presos que murieron en el incendio ocurrido en la comisaría de la localidad bonaerense de Transradio, partido de Esteban Echeverría, marcharán hoy para reclamar justicia y que se investigue el accionar policial, al cumplirse un año del hecho por el que no hay imputados.



La movilización comenzará a las 17 en la esquina de Salta y Camino de Cintura, en dicha localidad del sur del Gran Buenos Aires, y desde allí se encaminará ocho cuadras hasta la seccional 3ra. de Esteban Echeverría, donde hace un año ocurrió el incendio,



Una vez allí, los allegados a los presos fallecidos harán un pequeño acto para recordarlos.



La causa, caratulada actualmente como "averiguación causales de muerte", está a cargo del fiscal Fernando Semisa, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 Descentralizada de Esteban Echeverría, y no tiene imputados.



Por su parte, los familiares de nueve de las diez familias de las víctimas están representados por la abogada Margarita Jarque, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).



Desde ese organismo denunciaron que la seccional que se incendió tenía siete clausuras, una de ellas dispuesta por el Ministerio de Seguridad bonaerense, por lo que no podía alojar a personas detenidas desde 2011, menos aún a 26 en un lugar que tenía capacidad máxima para 10.



Matilde Rojas, madre de Elías Soto (20), uno de presos fallecidos en el incendio, dialogó con Télam y pidió que "se investigue la responsabilidad de los policías que estaban esa noche (en la comisaría)", ya que solo "fueron testigos en la causa" y ahora "están trabajando en otras dependencias".



"Son días difíciles para mí y mi familia, nunca imaginé tener que salir a las calles, pedir justicia e ir en contra de las fuerzas de seguridad, quienes nos tienen que cuidar", aseguró Matilde.



"Ellos (los presos) estaban ahí por algo que hicieron y estaban justamente pagando. Estaban indefensos ahí, (los policías) no tendrían que haber dejado que pase esto, estando los bomberos al lado. Ellos decidieron aplicar la pena de muerte, que acá en Argentina no existe", expresó la mujer.



El hecho ocurrió alrededor de las 3.30 del jueves 15 de noviembre de 2018 en la seccional situada en Camino de Cintura 6080, donde había 26 detenidos distribuidos en tres calabozos.



Según fuentes policiales y judiciales, el imaginaria vio que en el calabozo número 1 dos de los 12 internos allí alojados limaban los barrotes de la reja para intentar una fuga, por lo que avisó a sus superiores y enseguida llegaron al lugar diez móviles para frustrar el intento.



Sin embargo, familiares de las víctimas y sobrevivientes aseguraron que el inicio del conflicto no fue ese sino que los presos escuchaban música con un volumen fuerte y por ello los policías cortaron la luz.



Según la versión oficial, los detenidos, molestos tras ser descubiertos, colocaron colchones y frazadas contra la puerta de ingreso y las rejas del calabozo y a las 3.50 les prendieron fuego.



Siempre según esas fuentes, dentro del calabozo se originó una pelea entre los detenidos que pretendían iniciar el incendio y los que no, en tanto las llamas tomaron fuerza y, pese a la acción de los bomberos voluntarios del destacamento lindero a la comisaría, el fuego y el humo se propagaron.



En un principio fallecieron en el lugar los detenidos Jeremías Rodríguez Aaron, Eduardo Rogelio Ocampo (59) y Jorge Luis Ramírez(30) y en las hora y días sucesivos murieron Juan Bautista Lavarda (59), Miguel Ángel Sánchez (31), Elías Soto (20), Juan Carlos Fernández (31), Walter Gabriel Barrios (21), Carlos Ariel Corvera (25) y Fernando Argüello.



En tanto, fueron desafectados de sus funciones en esa dependencia el subcomisario Jesús David Muñoz, la oficial inspector Edith Giselle Juárez, el oficial subayudante Emilio Adolfo Caña, el sargento Daniel Calderón y el oficial Eric Alexander Blanco.