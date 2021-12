A una sanjuanina le rompieron el vidrio del auto y le robaron cuando ella estaba adentro

Una sanjuanina sufrió un robo en la madrugada de este domingo en el estacionamiento de un boliche ubicado en el departamento Pocito y por ello terminó lastimada.

Se trata de Noe Romero que decidió usar Twitter para contar lo ocurrido. A través de esa red social informó que el hecho fue cerca de las 4 de la madrugada en el estacionamiento de Quattro, ubicado en calle San Miguel entre 6 y 7. Ahí estaba ella adentro de su auto cuando en un momento dos hombres le rompieron el vidrio, le robaron la cartera y el celular y escaparon corriendo.

Como Romero se encontraba dentro del vehículo los vidrios le cayeron en el cuerpo y terminó con heridas en las piernas y en la boca. Así como estaba fue a pedirles ayuda a los guardias de seguridad, pero ella aseguró que “no hicieron nada”.

Foto: Twitter.

Ante esta situación, decidió entrar al boliche a pedir ayuda. “Tuve que entrar corriendo, con sangre y gritando para buscar gente que me pudiera ayudar”, contó.

Como no tuvo ninguna colaboración por parte del personal de ese local bailable decidió denunciar el suceso a través de las redes. “Una vergüenza que sigan pasando estas cosas y que el boliche tenga tal desentendimiento. Sigo esperando la ayuda que debí haber recibido por parte de algún personal del lugar. PAPELÓN. Ni policías ni cámaras de seguridad. Increíble cómo se lavan las manos”, escribió.

Tras algunas horas, el mensaje fue compartido una gran cantidad de veces. Además, fueron muchos los usuarios que mencionaron al boliche en los comentarios para que leyeran el mensaje. De esta forma personal de Quattro se comunicó con la joven y ya están en búsqueda de una solución.

El mensaje completo:

“Anoche a las 4 de la madrugada me robaron en el estacionamiento del boliche Quattro club. Estacionamiento para el cual pague $300 para que me “cuidaran” el auto. Dos tipos me rompieron el vidrio, estando yo adentro y me quitaron la cartera y el celular. Los guardias que estaban cerca, no hicieron absolutamente nada. Tuve que entrar al boliche corriendo, con sangre, y gritando, para buscar gente que me pudiera ayudar. Una vergüenza que sigan pasando estas cosas (no es la primera vez qué pasa, incluso al auto de al lado también le robaron) y que el boliche tenga tal desentendimiento. Sigo esperando la ayuda que debí haber recibido por parte de algún personal del lugar. PAPELÓN. Ni policías ni cámaras de seguridad. Increíble cómo se lavan las manos”.

Foto: Twitter.