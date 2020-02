Abbondanzieri: "No hablé más con Gallardo desde el rasguño"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Roberto Abbondanzieri, ex arquero de Boca Juniors, contó hoy que no habló "más" con el ahora entrenador de River, Marcelo Gallardo, desde que recibió un rasguño en su cara, en la semifinal de la Copa Libertadores 2004, en la que el "Xeneize" ganó por 1 a 0 como local.



"Nunca más hablé con él porque tampoco lo propuso... Hablé con un montón de gente de River, me dijeron cómo era Marcelo y la verdad no sé lo que pasó en ese momento. Nos hemos cruzado como jugadores y como técnicos, y no pasó nada", detalló el ex futbolista de Getafe, de España, y actualmente ayudante de campo de Martín Palermo.



Aquella vez, Boca se impuso en la serie por penales (5-4 en el Monumental), luego de una atajada del "Pato" Abbondanzieri a Maximiliano López, y posteriormente perdió la final contra Once Caldas de Colombia.



"Fue un recuerdo que quedó y quedó la marca. En mi cara y en el fútbol, jaja. No le tengo rencor", reconoció el ex arquero en una nota con el programa radial "El show de Boca".



"Como técnico me saco el sombrero por todas las cosas que hace y lo que sé desde adentro de River, porque tengo la suerte de compartir mucho tiempo con Leo (Ponzio)", elogió el ex uno del seleccionado argentino en el Mundial de Alemania 2006.



Finalmente, el "Pato", campeón de la Libertadores 2000, 2001 y 2003 con el "Xeneize" e Intercontinental en 2000 y 2003 -figura ante Milan de Italia-, reconoció: "me tocó llegar en un momento muy duro en 1997, fue terrible. Y después me fui en el 2009 de la forma que no quería. El otro día miraba los goles que me comía y me quería matar. Me fui muy dolorido", concluyó.