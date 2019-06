Abuelo halló a su primer amor en Facebook y espera por su respuesta

La usuaria de Twitter Yuli Anacondio difundió una tierna historia de amor que se hizo viral rápidamente en la red social. Es que en un mensaje contó que su abuelo había hallado en Facebook a su primer amor y que se había contactado con ella a través de la cuenta de Anacondio, al no tener respuesta decidió enviarle un poema que emocionó a uan gran cantidad de usuarios.

“Mi abuelo encontró a su primer amor en Facebook y me pidió que por favor le mande esto", escribió la joven.

“Hola Estela, soy la nieta de Jorge Laporta. Mi abuelo siempre habla muy bien de vos y tiene ganas de tomar un café“, le escribió a la señora través de Facebook Messenger.

Tras una hora sin respuesta, Jorge decidió enviarle: “No verte es morir desangrando lentamente, pensando que quizás te tenga perdida para siempre. Se me hierve la sangre y me deja de latir el corazón. Si no vuelves, no importa, ya estás en mi corazón“.

No obstante, Estela aún no ha respondido al mensaje de su primer amor.

Fuente: Telefé Noticias.