Acampe de más de 15 horas y caos en el tránsito: Barrios de Pie cortó la calle para pedir trabajo

El movimiento social Barrios de Pie realizó un acampe frente a la delegación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para pedir, entre otras cosas, trabajo. Desde la organización aseguraron a DIARIO HUARPE que el Gobierno nacional incumple los convenios firmados y la gente no tiene recursos para subsistir.

La protesta comenzó durante la noche martes a las 20 horas, cuando los integrantes de Barrios de Pie se instalaron en calle 9 de Julio con sus carpas, justo en la intersección del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En el lugar hubo ollas populares, baños químicos y hasta asistencia sanitaria.

El coordinador de Barrios de Pie, Daniel Ochoa, expresó a este medio que quieren fuentes laborales y explicó que recibieron máquinas e insumos, pero necesitan más fondos para poner en marcha emprendimientos.

“Tenemos dos convenios con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y no nos dan solución”, dijo Ochoa.

El dirigente social aclaró que no quieren planes sociales, sino trabajo genuino y se mostró preocupado por el crecimiento de los programas de ayuda. “Si tenemos más planes sociales significa que hay más desocupación. Tenemos un montón de compañeros que no tienen la oportunidad de tener otra cosa y eso no sirve”, declaró.

Por otra parte, la coordinadora de Mumalá, Daniela Parra, afirmó que ha crecido la concurrencia a los merenderos y comedores. “Afecta a los sectores vulnerables y las clases medias”, manifestó.

“La cantidad de gente que concurre aumentó totalmente por el incremento de precios en la canasta de comida”, continuó. Actualmente, tienen 700 personas organizadas y 56 merenderos distribuidos en San Juan.

Esta movilización se está realizando en todas las provincias del país y desde la entidad speran una respuesta por parte de la cartera social de Nación.