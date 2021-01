Aclaran que el policía tiktoquero es uno y dicen que recibirá una sanción leve

Después de la polémica que se desató en la Central de Policía por los supuestos videos de dos efectivos que se viralizaron en la red social Tik Tok, donde se los ve con el uniforme y el arma reglamentaria, las autoridades aclararon que ambos registros fílmicos pertenecen al mismo agente y que ya le iniciaron un sumario administrativo por ellos.

Se trata del agente Lucas Recabarren, que hace poco trabaja en la fuerza y cumple funciones en la Comisaría 29ª. El jefe de Policía Luis Martínez se reunió con él y mantuvo una charla en la que le explicó que este tipo de actitudes, si bien no son graves, no se pueden permitir dentro de la Policía.

En ese sentido, al efectivo le iniciaron medidas disciplinarias, aunque no llegaron a suspenderlo. Es decir, seguirá trabajando mientras espera la sanción. La subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública será quien determine que corresponde en este caso. Sin embargo, ya advirtieron que será leve.

El joven Recabarren se filmó dos veces con el uniforme y su arma reglamentaria. En una oportunidad dentro de la oficina donde trabaja, según se pudo ver en los videos. En la primera secuencia, que dura 8 segundos, se lo ve imitando una frase: “Dice mi mamá que no si no vas a ser el amor de mi vida, que no me estés ilusionado, dice mi mamá”.

La segunda secuencia es más larga, ya que llega a los 15 segundos. En el video se lo ve a Recabarren bailando la canción Bandido de Myke Towers y Juhn. Está detrás de un escritorio, sentado en una silla giratoria de la que se levanta para hacer movimientos con la pelvis.

Los videos se viralizaron con el tiempo y llegaron a los grupos de WhatsApp. Muchos de sus colegas y superiores se sintieron molestos por la difusión de los mismos en la red social perteneciente al agente.