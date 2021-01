El mal momento que pasó la sanjuanina del viral de Navidad que llegó al millón de reproducciones en Tik Tok

Mariana López Serignani se juntó con sus amigos a festejar la Navidad, y en ese marco, tomaron un poco y grabaron un gracioso video, donde ella sale hablando mal el inglés, ya que no es su fuerte. Una amiga subió las imágenes registradas con su celular a la red social Tik Tok y fue un boom.

El video en poco tiempo tuvo 1.000.000 de reproducciones, pero no se quedó ahí. Como todo fenómeno viral atravesó la frontera digital y llegó a Facebook, Twitter e Instagram.

Captura del video que fue viral.

¿Cómo se dice feliz Navidad en inglés? Le preguntaron a Mariana y ella contestó: “Hapy verdey” “Mery Childrens”. La respuesta arrojó estruendosas carcajadas. “Merry Christmas”, le corrigió un tercero. Ese es todo el diálogo que hay en el video que dura 23 segundos.

La joven estudiante de Educación Física y que trabaja enseñando fútbol y natación a niños habló con DIARIO HUARPE y contó que pasó un mal momento cuando los medios se hicieron eco de las imágenes. “Me trataron de borracha y no lo estaba. Por más que haya tomado un poco, no tiene nada que ver con lo que soy cómo persona y profesional”, dijo López Serignani. “A mí me gusta ser graciosa y hacer chistes”, agregó.

La joven que enseña fútbol y natación en marzo se recibe como profesora de Educación Física. Foto gentileza Mariana López Serignani

La joven contó que ella sube videos a Tik Tok y que nunca tuvieron tanta repercusión. En ese sentido aceptó que su amiga publique su video saludando en inglés, pero nunca pensó que iba a tener tanta magnitud. “El fin de semana me reconocieron en un resto”, señaló.

“Me llegaron muchos mensajes positivos, pero también me criticaron por algo que no se refleja en las imágenes. Mis amigos saben cómo soy y lo demostraron con sus comentarios en redes”, expresó.

“El video me perjudicó porque yo tengo un trabajo y recibí muchas críticas desde ese ambiente, de madres de mis alumnos, pero tienen una percepción equivocada de mí”, añadió. “Le pedí a mi amiga y a otros que borraran los videos que postearon”

Hubo diferentes versiones del momento registrado de la juntada que tuvo Mariana López Serignani con sus amigos. Hasta hubo una versión de reggaetón, pero fue eliminada en Twitter. Todavía quedan algunas en Facebook e Instagram, según la joven, pero ya no se molesta en pedir que lo saquen, ya pasó lo peor.