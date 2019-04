Aconsejan disminuir el consumo de ibuprofeno

El ibuprofeno debe usarse de modo restringido y no como si se tratara de una sustancia inocua, sin efectos secundarios. Esto es lo que reveló un estudio realizando en Francia respecto de la seguridad y conveniencia del fármaco destacó los riesgos de usarlo ante algunas infecciones (como anginas y otitis) en ciertas condiciones y pidió adecuarse a las reglas de su buen uso.

Los médicos aconsejan utilizar ibuprofeno en la dosis mínima y durante el período de tiempo más corto posible, debido a que para infecciones causadas por bacterias de la familia de los estreptococos (anginas, faringitis y otitis, pero también lesiones de la piel o varicela) se detectaron resultados contraproducentes: concretamente, empeoraban la infección.

LEA MÁS Informáticos de todo el país arribarán a San Juan

Pero no se trata de la única alarma respecto del consumo desmedido de este antiinflamatorio no esteroide. En 2017 se publicó un estudio en el European Heart Journal que mencionaba que el ibuprofeno puede aumentar un 31% el riesgo de paro cardíaco. Y en el mismo sentido se ha expedido el organismo de los Estados Unidos que controla medicamentos, conocido como FDA, en general sobre todos los antiinflamatorios no esteroides (categoría que incluye al ibuprofeno tanto como al ketoprofeno).