Actualizaron el mapa bonaerense de centros capacitados para la atención del colectivo LGBTI+

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La provincia de Buenos Aires dio a conocer hoy la actualización del mapa online en el que figuran los más de 50 centros y hospitales dependientes de la cartera sanitaria capacitados "en buenas prácticas para la atención del colectivo LGBTI+", informaron hoy desde el Ministerio de Salud bonaerense.



Según informó la cartera, la actualización se dio a conocer durante una jornada de capacitación en tratamientos de hormonización para personas trans que se llevó a cabo en la sede de la cartera sanitaria, a cargo del equipo del Programa Provincial de Implementación de Políticas de Género y Diversidad Sexual en Salud.



El objetivo fue propiciar buenas prácticas en salud, específicamente en tratamientos de modificación corporal hormonal a partir de un enfoque de derechos humanos, género y diversidad sexual, dijo la coordinadora del programa, Carla Giuliano.



La funcionaria agregó que el trabajo "va más allá de garantizar los tratamientos previstos por la Ley de Identidad de Género, el desafío es reducir las inequidades de género en la atención de la salud".



En esta ocasión participaron profesionales de Quilmes, Tigre, La Matanza, General Pueyrredón, Almirante Brown, San Martín, José C. Paz, La Plata, Avellaneda y San Antonio de Areco.



Desde el Programa de Políticas de Género precisaron que alrededor de 1000 personas trans se encuentran en tratamiento de hormonización en centros y hospitales públicos donde, además, se realizan cirugías de reasignación de género y bloqueo puberal para los niños, niñas y adolescentes trans que lo requieran.



Previo a la exposición técnica sobre los tratamientos hormonales y el uso de la medicación provista por el Ministerio, la médica Marina Elichiry hizo un repaso sobre los principales artículos de la Ley de Identidad de Género 26.743 y señaló que es clave preguntar al paciente cuando consulta "qué conoce y qué metas espera obtener a partir de la hormonización, para poder explicar cuáles son las posibilidades y limitaciones del tratamiento en cada caso particular".



También se habló sobre los principales artículos de la ley 26.743, que define la identidad de género como un derecho humano, garantiza el trato digno y el respeto por el nombre de pila adoptado por la persona, aunque no coincida con su DNI.



En su artículo 11, reglamentado en 2015, se habla de "derecho al libre desarrollo personal", esto implica que el sistema de salud debe garantizar el acceso a la salud integral y a tratamientos específicos, sin necesidad de autorización judicial.



Durante la capacitación, Giuliano hizo hincapié en que "si bien existen prácticas de salud de carácter específico para las personas trans, se requieren buenas prácticas de atención integral de la Salud para la comunidad LGBTI+", habida cuenta de que han sido, históricamente, objeto de discriminación, vulneración de derechos y de expulsión del sistema sanitario, situación que es clave revertir.



Giuliano enfatizó que "se busca capacitar a nuevos efectores de salud, reorganizar y fortalecer los equipos existentes que trabajan desde una perspectiva de género, diversidad sexual y derechos humanos".



La georreferenciación está disponible en la página web del Ministerio de Salud bonaerense y accede a link http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/generoydiversidad/centros-de-salud/