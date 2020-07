Acusan a Caselles de no convocar a ningún bloquista por el Acuerdo San Juan

La primera reunión de la Mesa Política del Acuerdo San Juan (ASJ) generó algunas diferencias puertas adentro del Partido Bloquista, ya que varios dirigentes cargaron contra la actual presidenta, la diputada nacional Graciela Caselles, por no haberlos convocado para definir las propuestas a presentar en la iniciativa provincial.

Durante el encuentro, que se realizó este martes en el salón Cruce de Los Andes, Caselles en representación del bloquismo apuntó que “uno de los grandes objetivos del ASJ debe ser facilitar, lograr la empatía, mirar al otro, que no veamos gente mendigando por sus derechos, solidaridad y estar en el lugar del otro es lo que nos debe marcar. Vengo a defender la institucionalidad y los partidos políticos, en este acuerdo debemos lograr que los partidos tengan el prestigio que deben tener porque si actuamos con vocación de servicio vamos bien".

En este sentido propuso la creación de empresas mixtas público-privadas para la minería y que el sector de la producción convoque un mecanismo para que los pequeños y medianos productores puedan recibir apoyo y mano de obra. También dijo que en salud y mujer hay que accionar para que la gente acceda a la consulta de manera más rápida y revisar esos mecanismos.

Tras esto, reconocidos dirigentes cruzaron a Caselles al considerar que debería haber abierto la convocatoria a todos los sectores del partido.

El presidente de la Honorable Convención Bloquista, Luis Rueda, expresó sobre el tema: “Lamentablemente no llamó a ningún dirigente, ni funcionario, ni a mí como presidente de la Convención. No fuimos convocados para nada, no entiendo con quién analizó todo esto que planteó en el Acuerdo San Juan”.

Luis Rueda, presidente de la Honorable Convención, archivo DIARIO HUARPE.

En la misma sintonía opinó el presidente de la bancada bloquista en la Cámara de Diputados, Andrés Chanampa, quien apuntó que “me hubiera gustado ser convocado, en realidad era lo que correspondía. Graciela Caselles debería haber realizado lo mismo que hicieron los demás partidos políticos. Opinó por ella, ya que no llamó a nadie más. Ella preside un partido que tiene una mesa directiva y 42 delegados y no le consultó nada a nadie. Las construcciones políticas se hacen con consensos y disensos”.

Andrés Chanampa, presidente del Bloque Bloquista en la Cámara de Diputados, archivo DIARIO HUARPE.

Por su parte, Daniel Pérez, subdirector de Defensa al Consumidor, comentó al respecto que “yo no formo parte del comité, pero soy funcionario bloquista en el gobierno del Frente de Todos y nunca me llamó. Caselles tiene esta manera de ser, pero debería haber convocado a los intendentes, diputados, concejales y funcionarios que tiene el partido para que, en conjunto, armemos una propuesta para el Acuerdo San Juan”.

Daniel Pérez, subdirector de Defensa al Consumidor, archivo DIARIO HUARPE.

Desde Capital, el concejal Alfredo Nardi, también opinó al respecto al decir que “el partido tuvo sus puertas cerradas en medio de una elección provincial y hoy, con una pandemia, no esperemos una apertura. Por lo menos llevamos dos años sin reuniones partidarias. Caselles realizó una convocatoria a dirigentes con mucha trayectoria en el partido y no fue ninguno”.

Alfredo Nardi, concejal bloquista de Capital, foto archivo DIARIO HUARPE.

Al conocerse las críticas, Caselles, dialogó con DIARIO HUARPE y fue tajante al decir que “me invitaron como presidenta del Partido Bloquista y fui a dar mi idea. En algunos días más nos juntaremos para elaborar una propuesta. Urgentemente los convocaré para que trabajemos para el Acuerdo San Juan”.

Además sentenció que “como presidenta del partido tengo la autoridad de presentarme y dar mi opinión, cada presidente tiene una visión y ahora viene la etapa de elaborar las propuestas como partido. Creo que están objetando una metodología que impuso el gobernador”.