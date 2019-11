Adelantaron la indagatoria de Aranguren y postergaron la de Alonso en causa por incompatibilidades

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El juez federal Luis Rodríguez dispuso hoy el adelantamiento de la fecha de la declaración indagatoria del ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, y postergó la de la jefa de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, en la causa en la que se investiga si el ex funcionario participó de "negociaciones incompatibles con la función pública".



Los pedidos para mover las fechas de las indagatorias de Aranguren y Alonso fueron realizados por sus respectivos abogados defensores, informaron a Télam fuentes judiciales.



En el caso de Aranguren estaba citado para el miércoles 20 y la convocatoria fue adelantada para el martes 19, "por motivos de agenda" del ex funcionario, explicaron las fuentes con acceso al expediente.



Por su parte, la secretaria de Ética Pública había sido convocada para el miércoles 21 pero su defensa pidió ayer que la audiencia sea postergada porque Alonso tiene previsto asistir a un congreso internacional fuera del país.



El pedido realizado por la defensa de Alonso fue acompañado de los pasajes de avión y las invitaciones para participar del congreso por lo que la indagatoria se postergará unos días.



En la causa se investiga a Aranguren por supuestas "negociaciones incompatibles con la función pública", por haber encabezado el ministerio cuando todavía era accionista de la empresa Shell; mientras que sobre Alonso pesa la sospecha de haber encubierto al ex ministro y de no haberlo investigado desde la Oficina Anticorrupción a pesar de haber recibido una denuncia por el caso.



La causa se inició en mayo de 2016 por una denuncia de los diputados kirchneristas Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, en la que acusaron al entonces ministro (dejó el cargo en junio de 2018) de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su "doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.".



Los legisladores denunciaron que en su declaración jurada patrimonial integrada, Aranguren, ex Ceo de la filial argentina de la petrolera de origen anglo-holandesa, declaró poseer "más de trece millones de pesos en acciones 'clase A' de la empresa Royal Dutch Shell", que vendería meses después.



Doñate y Tailhade relataron que el 28 y 29 de marzo de 2016, resoluciones ministeriales publicadas en el Boletín Oficial autorizaron el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell, a la que por entonces estaba vinculado Aranguren.



También habían denunciado que por esa decisión se autorizó la "compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia", lo que habría puesto "en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG, la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino".



Los diputados dejaron constancia en su denuncia de que el 16 de marzo de 2016 alertaron sobre la presunta "incompatibilidad de intereses para ejercer el cargo" a la Oficina Anticorrupción (OA) que dirige Laura Alonso, pero que no obtuvieron respuesta.