Adjudicaron la construcción de 64 casas para adultos en San Juan y estiman que estarán en 2023

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) avanzó con la adjudicación de la construcción de dos complejos habitacionales que responden a un programa que lanzó el año pasado el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la nación. Serán 64 casas que estarán divididas entre los departamentos Chimbas y Pocito con 32 cada una, de acuerdo al detalle que precisaron desde la repartición local.

Daniela Cangialosi, subdirectora el IPV, dialogó con DIARIO HUARPE y contó que luego del llamado a licitación que se dio en las últimas semanas, la obra quedó adjudicada a dos empresas locales. Las mismas son ASFA y Bilbao Construcciones. La funcionaria detalló que estas ya forman parte de la cartera de interesados que trabaja codo a codo con el organismo y que las mismas se encargarán de materializar el proyecto original que está destinado en la provincia a adultos mayores.

La concreción de esta política está enrolada en el programa Casa Propia - Casa Activa. El IPV es un mero vaso comunicante entre la Nación y estas empresas que serán las que recibirán el financiamiento de la obra por parte de la repartición que lidera Jorge Ferraresi en el país. La sanjuanina mencionó que el monto estimado de los trabajos está sobre los $250 millones, aunque no se descarta que haya una adecuación de los costos debido al impacto inflacionario que informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Cangialosi explicó que las empresas están en plena limpieza de terrenos para comenzar en breve con la construcción. Estas obras ya están pronto a ejecutarse. El plazo es de diez meses por lo que estiman que en el primer trimestre del próximo año estarán terminadas. Esto tiene etapas diferentes debido a que en ese complejo también habrá centro de día, piletas y un salón de usos múltiples.

Dentro de las estructuras que tendrán las viviendas aparecen que 40 serán monoambientes y 24 tendrán una sola habitación. La ocupación de las mismas será algo que estará coordinado con las autoridades del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI). El sistema será novedoso porque los interesados no recibirán la adjudicación, sino un préstamo en comodato para conformar esa comunidad cerrada. Esto significada que una vez que fallezcan sus herederos no tendrá derecho sobre la misma, sino que la vivienda vuelve a manos del Estado para entregársela a otro particular.

Todavía no definieron los requisitos para el acceso a estas casas, aunque precisaron que los sanjuaninos deberán tener más de 60 años. Tampoco hay detalles claros sobre un posible pago de arrendamiento, aunque prevén que haya un fondo común para el mantenimiento de las instalaciones. Lo fundamental es crear un grupo que sea asistido por profesionales médicos.

Dónde estarán

Las casas estarán en Chimbas sobre Benavidez antes de llegar a Ruta Nacional 40, mientras que en Pocito se asentarán sobre el sector norte. Ambos complejos se irán construyendo de manera conjunta. Cangialosi concluyó en que ambas estarán dentro de los plazos normales de la entrega prefijada.

Cifra

$3.906.250, es lo que costará la construcción de cada uno de los monoambientes.