Adquieren lotes, levantan su casa y ahora no les quieren dar la escritura

En total son casi 30 familias. Y todas viven con una incertidumbre terrible. Porque no saben en qué momento pierden lo único que tienen y que tanto esfuerzo les costó: su casita.

“Yo hace cinco años que le compré a un hijo de don Coco Nievas”, contó uno de los afectados “y cuando le compré me dijo que en cualquier momento me traía los papeles para escriturar. Y cada vez que me ve, me cambia la mentira, y así me tiene a las vueltas”.