La actriz contó que no puede exponerse al sol ni a cama solares por su afección en la piel. De qué se trata.

Adriana Salgueiro no está pasando un buen momento. La actriz contó que desde hace 10 años sufre una enfermedad en la piel, la misma afección de Antonio Gasalla.

Durante la emisión del programa Confrontados revelaron que el capo cómico sostuvo que “el cuerpo no le da para más”. Además de una lesión en su rodilla que tiene hace unos años, lo tiene molesto un problema que padece en la piel. Con el maquillaje, y vestuario de la obra complica y debe tener muchos cuidados.

En este sentido, Salgueiro confesó: “Yo tengo Epiteliomas, que es un grado de cáncer de piel, pero en mi caso es el mínimo, tengo que hacerme un mapeo de lunares y del cuerpo, donde cuando detectan algo sospechoso, te hacen una biopsia, y si no pinta bien, te lo operan y lo sacan’’.

No solo no puede tomar solo, sino que cada seis meses debe hacerse chequeos médicos a modo preventivo. “’Por este motivo tuve que dejar de tomar sol y cama solar, yo me mataba con el sol y es residual, se va juntando con el tiempo, yo ya hace 20 años que no tomo sol y aún hoy me siguen saliendo, es más la semana pasada me saqué uno en el brazo, y me tomaron una biopsia de la espalda’’.

Con los controles y el tratamiento la actriz lo va manejando porque su casa es el más leve, pero Gasalla tendría el mismo problema pero en un grado más extremo y eso le trae consecuencia que lo debilitan.

Adriana aconsejó y pidió que se cuiden del sol, porque es un mal hábito que trae muchas consecuencias.

La entrada Adriana Salgueiro confesó que sufre la misma enfermedad que Gasalla se publicó primero en GENTE.