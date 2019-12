Advierten sobre la importancia de usar un protector solar con un factor mayor a 50

El primer mes del 2020 está a punto de comenzar y con él, en algunas ocasiones, llegan las vacaciones en algunos lugares con río o playa, también, las juntadas en piletas o en el Dique de Ullum que cada fin de semana está repleto de jóvenes y familias que buscan alejarse del calor. No obstante, hay algo que a veces los ciudadanos no tienen en cuenta, la utilización del protector solar que permite disminuir los efectos causados por la radiación del Sol. Una dermatóloga del Hospital Rawson, dio a conocer a la población la importancia de utilizar este producto que debe ser factor 50 o más para todos los tonos de pieles.

“El protector, si uno quiere que cumpla la función de protección, tiene que ser de 50 para arriba, para todo tipo de piel, los de 10, 20, 16, no sirven”, especificó Silvia Escalante.

“Hay que proteger al máximo para evitar quemarse”, advirtió la dermatóloga. Desde las pieles más blancas hasta aquellas que son más morenas deben utilizar el producto para cuidar la salud, aunque, las que son muy claras y los bebés tienen que utilizar un Fps de 90 o 100. También, Escalante especificó que no hay que exponerse al Sol entre las 10 y las 17 para no tener consecuencias en la piel.

MIRÁ TAMBIÉN Las colonias de verano saldrán desde $1.400 a más de $4.000 por mes

Con respecto a las quemaduras, lo más frecuente que se ve en el hospital Rawson es el eritema solar, lo que ocurre cuando “se ha tenido un cierto grado de cuidado” ya que, a veces, se pueden producir hasta ampollas severas y “una piel que se ampolla potencialmente, con los años, puede desarrollar un cáncer de piel”, advirtió la dermatóloga. Si las personas sufren un exceso de Sol podrán notarlo en su piel, en el ardor y enrojecimiento por lo que es fundamental que concurran al centro de salud más cercano. En caso de no poder asistir de manera inmediata, se deben colocar paños de agua fría con manzanilla a la persona afectada mientras está bajo el aire fresco del ventilador.

Además, la especialista apuntó a que los ciudadanos no saben utilizar el elemento de manera correcta y dio el ejemplo de una familia de cuatro personas que compra un protector antes de irse de vacaciones y, al volver, todavía tienen, “eso significa que no lo supieron usar”, dijo. Y aclaró que se debe renovar cada dos horas, sin importar si la piel tuvo contacto con el agua o no.

Es decir que, antes de exponerse al Sol, todos deberán colocarse protector para evitar quemaduras y cuidar la salud, es importante recordar que debe renovarse para que el efecto esté siempre presente.

Precios:

El protector solar más barato que se consigue en los supermercados sanjuaninos sale casi $400, tiene 130 ml y un factor 30, si se opta por uno con mayor capacidad, habrá que abonar $530. Aunque, en este último costo también pueden hallarse unos que tienen 60 de protección pero de otra firma. Los que tienen un Fps de 50 pueden adquirirse a partir de los $600, no obstante, el valor dependerá de la marca y el tipo que sea ya que los que vienen en spray suelen ser un poco más caros.

Protector Solar Fps30 Pomo Cocoa Beach 130 Ml: $397.

Protector Solar Hidratante Spf30 Nivea Sun 200ml: $530.

Protector solar FPS 50 Dermaglós alta 150 cc.: $495.

Protector Solar Continuo Fps50 Spray Dermaglos 170 Ml: $893.

Protector Solar Spry Spf50 Villeneuve 200gr: $612.

Protector Solar Villeneuve Fps 60 Bb 130g: $534.

Bloqueador solar FPS 60 Nivea sun kids resistente al agua 150 cc.: $595.